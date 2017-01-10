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（影音）老公曾言誰都會出軌 佟麗婭：回家就好

2017/01/10 20:29

佟麗婭（右）的老公陳思誠（左）經傳偷腥。（翻攝自陳思誠微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才生完小還沒多久的中國女星佟麗婭的老公陳思誠近日被爆出趁著老婆在上海拍戲時，一個人在北京跟多位妹子唱KTV，甚至還一前一後讓2名女生進他的飯店房間，大膽偷吃的行徑令人人相當傻眼。而今日，兩人過去受訪時曾發表對於「出軌」看法的影片也被挖出，不僅陳思誠表示「誰都會出軌」，佟麗婭更直言「回家就好」，遭網友調侃「一個願打一個願挨」。

佟麗婭（左）和陳思誠（右）2014年才結婚。（翻攝自陳思誠微博）

今日，佟麗婭和陳思誠過去為了電影受訪的影片被挖出，影片中，有記者問到兩人對於「出軌」的看法，陳思誠首先發言表示，他認為一夜情比比皆是，有的比我們想得更不堪、有得更幸福，不是容不容忍的問題，而是不能迴避。他還接著說，他認為出軌是一定有的，每個人都會有背叛跟游移，只是有人多有人少、有人真的去背叛，且到底是身體背叛比較嚴重還是心靈背叛，這是很哲學的問題，更沒有答案。

此時，記者便好奇問佟麗婭認為身體出軌跟心靈出軌哪個比較嚴重，沒想到佟麗婭竟口出驚人之語表示「回家就好吧」。隨後，陳思誠又插話說，說實話很多人認為一定不能背叛，但也有人說「婚姻是最扼殺人性的一個制度」，他其實認為這些都不是背不背叛跟原不原諒的問題。而陳思誠在講這整段言論時，佟麗婭始終都面帶微笑、含情脈脈地看著老公。

佟麗婭（右）和陳思誠（左）曾提及對外遇的看法。（截取自秒拍）

此外，在另一段訪問中，當佟麗婭被問說她會不會探老公班時，佟麗婭表示她不會去現場、只做「後勤」，更開玩笑說後勤就是她就自己逛街、「假裝」問老公吃飯沒，然後說要去照顧老公，其實都在自己見朋友，而陳思誠也調侃回應說「知道她都在吃香的喝辣的而我一個人在現場，真得特別感動」。雖然兩人的此段比較像是玩笑話，但是如今看來卻格外諷刺，且許多網友就認為，兩人對於「出軌」的看法竟然那麼一致，難怪會走到一起。

相關影片：（影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）

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