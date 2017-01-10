曝光謝和弦小六「藝術照」 辣妻自嘲又要回娘家了

謝和弦（左圖左、右圖左）和老婆Keanna常高調曬恩愛。（合成圖，翻攝自Keanna臉書）



〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手謝和弦和混血辣妻Keanna婚後幸福甜蜜，他還曾在演唱會上向對方單膝下跪唱情歌，感動不少粉絲。而常在臉書分享夫妻倆日常生活的Keanna，昨天公開一張謝和弦小學六年級拍的藝術照，讓她笑虧：「哪來的自信！」

謝和弦小學六年級拍的藝術照。（翻攝自Keanna臉書）

Keanna昨天在臉書透露，平時謝和弦就以嚇她為樂，頻率幾乎是「每日一小嚇，三天一大嚇」，讓她每天都在提心吊膽，水深火熱之中度過，所以她決定公開對方小學六年級時拍的「到底哪來的自信藝術照」壓壓驚，只見照片中的謝和弦身穿黑色上衣和運動褲，配上白色球鞋，不僅側身單腳站立，雙手還比出令人無解的姿勢，相當逗趣。

另外，Keanna還說，雖然這是公公熱心出賣提供，但謝和弦有「恐嚇」她絕對不能po這個，「但我不是那種會向惡勢力低頭的人」還笑對方一定在家練很久。照片一貼出就引起網友熱烈討論，「太有膽了哈哈！你慘了。」「最後一句笑噴。」「又要回娘家了嗎？」Keanna也幽默回應：「我已經在收拾行李了。」笑翻眾人。

Keanna（左）常在臉書分享夫妻生活。（翻攝自Keanna臉書）