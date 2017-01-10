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護航王菲演唱會走音氣虛 胡彥斌：直播技術問題

2017/01/10 19:46

王菲開唱引起不少爭議。（kcpcl提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后王菲睽違4年，終於於去年12底在上海舉辦了「幻樂一場」演唱會，然而整場演唱會始終爭議不斷，不僅開賣時就因票價過高挨批，演唱會結束後，包括現場觀眾和透過直播觀看的觀眾許多人都大失所望，紛紛直批王菲有失以往水準。對此，歌手胡彥斌今日突然跳出來替王菲講話，認為這其實是「直播技術問題」。

胡彥斌認為王菲演唱會不好聽是技術問題。（翻攝自胡彥斌微博）

胡彥斌今日對於王菲演唱會挨批走音、氣息不對等缺點一事發聲表示，就他個人以技術觀點分析，其實是因為直播導致聲音太真實，音不準、氣不足的缺點也會被放大。而過去我們聽到的音樂都是經過錄影或是擴音設備的途徑而來，已經習慣了這種有「後期處理」的轉播方式，因此才會對於現場直播這種聲音聽不習慣，這也是為何抱怨王菲演唱會難聽的大多是看直播的觀眾，且直播觀眾多出現場觀眾幾千倍，因此王菲演唱會多是負評。

龔琳娜日前公開批評王菲演唱會令她失望。（翻攝自龔琳娜微博）

此外，胡彥斌也說，其實他知道現在這個話題已經過了一陣子了，但他之所以現在才發言，是認為要在「對的時間」發言，不然就會像之前神曲《忐忑》的原唱龔琳娜在當下直接批評王菲「音色丟了、氣息沒了、音準走了」一樣，自己也被支持王菲的粉絲罵到臭頭，導致整件事無法就事論事。而胡彥斌也強調，現在最需要的，大概就是好的技術人員，讓直播也能夠將聲音以大眾認為悅耳的方式傳達出去。

胡彥斌微博全文。（翻攝自胡彥斌微博）

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