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海倫清桃疑沾富二代 遭老公抓姦大爆走

2017/01/10 18:40

海倫清桃與戴先現身開記者會說明。 （資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕海倫清桃在臉書連串PO文引起熱議，8日她和結婚18年的老公戴發奎召開記者會面對，招認身世、學歷、婚姻、年齡、家庭全造假，其實是土生土長的越南新娘「阮菁桃」，但說法離奇，遭網友酸「神鬼清桃」。今晚（10日）又在爆出另一說法，其實是海倫清桃是因為沾上富二代，導致也有在她臉書發文權限的戴發奎，吃醋爆走揭露她的真實越女身份。

據《鏡週刊》報導，日前在訪問海倫清桃時，她突然到旁邊接起一通電話，疑似向電話那頭交待行程，接著嬌聲嬌氣地先討耶誕禮物，再來再嗲聲嗲地地否認：「我沒有男朋友啦！」並喚電話那頭的人為「哥」，而海倫清桃也一直習慣喚老公戴發奎為「哥」，因此跟戴一直懷疑海倫清桃在外有「小王」的傳聞不謀而合。

當初阮菁桃在臉書提到自己「認識了一位名叫張忠孝的富二代，藉由張的介紹認識了獅子會的富二代，11月起開始獨自開車出門，常常到半夜才回家。」當時外界就懷疑是否因此惹得戴發奎醋勁大發，透過她的臉書發文報復，對此海倫清桃在記者會上消毒，是在車聚裡認識張姓富二代，因為想做生意，藉此打入交際網，強調是正常社交，跟老公沒嫌隙。

記者上，戴發奎拼命強調自己18年來當海倫清桃「工具人」的角色，宣示主權的意味濃厚，似乎也在暗示近來海倫清桃有「小王」一事。

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