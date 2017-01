Passenger台北開唱前 放鬆地竟然是這裡...

「吟遊詩人」Passenger周一晚間於國父紀念館開唱,現場粉絲感動不已。(余光音樂提供)

〔記者賀靜賢/台北報導〕「吟遊詩人」Passenger周一晚間於國父紀念館開唱,葉佳修、柯智棠、吳汶芳、曾靜玟都到場朝聖。Passenger對廟宇建築特別有興趣 ,開唱前到自由廣場參觀!

「吟遊詩人」Passenger去自由廣場參觀。(余光音樂提供)

Passenger已於搭乘下午2點的班機,離開造訪3天的寶島。他在台上表演時話很多,還拱台下樂迷2度站起來跟著音樂一起搖擺,最後安可曲時還請歌迷拿手機打燈海揮舞雙手。

前晚他共演唱15首歌曲,開場自我介紹時,還向大家說明,「Passenger」其實是一個人,而不是一個團體。而除了自己的歌曲外,他還選唱了包括賽門與葛芬柯的「Sound Of Silence」、布魯斯史賓斯汀的「Dancing In The Dark」。

他的「Let Her Go」在YouTube已突破12億瀏覽人次,他說自己雖然只紅了1首歌,但是,「只花45秒寫完的這首歌,真的是神來之筆,它徹底改變了我的一生,讓我從6、7人的小酒館,一路唱進各地的大巨蛋!」