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Passenger台北開唱前 放鬆地竟然是這裡...

2017/01/10 18:38

「吟遊詩人」Passenger周一晚間於國父紀念館開唱，現場粉絲感動不已。（余光音樂提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕「吟遊詩人」Passenger周一晚間於國父紀念館開唱，葉佳修、柯智棠、吳汶芳、曾靜玟都到場朝聖。Passenger對廟宇建築特別有興趣 ，開唱前到自由廣場參觀！

「吟遊詩人」Passenger去自由廣場參觀。（余光音樂提供）

Passenger已於搭乘下午2點的班機，離開造訪3天的寶島。他在台上表演時話很多，還拱台下樂迷2度站起來跟著音樂一起搖擺，最後安可曲時還請歌迷拿手機打燈海揮舞雙手。

前晚他共演唱15首歌曲，開場自我介紹時，還向大家說明，「Passenger」其實是一個人，而不是一個團體。而除了自己的歌曲外，他還選唱了包括賽門與葛芬柯的「Sound Of Silence」、布魯斯史賓斯汀的「Dancing In The Dark」。

他的「Let Her Go」在YouTube已突破12億瀏覽人次，他說自己雖然只紅了1首歌，但是，「只花45秒寫完的這首歌，真的是神來之筆，它徹底改變了我的一生，讓我從6、7人的小酒館，一路唱進各地的大巨蛋！」

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