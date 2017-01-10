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布裘達成離婚協議 首度發表共同聲明

2017/01/10 17:52

安潔莉娜裘莉和布萊德彼特達成離婚協議，今日（10）首度發表共同聲明。（美聯社）

〔編譯周柏憲／綜合報導〕已經分居的好萊塢銀色夫妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie Pitt）和布萊德彼特（Brad Pitt），今日（10）首度發表共同聲明，已私下處理離婚一事，將共同努力團聚家人。

美聯社、美國有線電視新聞網CNN報導，為保密離婚細節和保護6個孩子，兩人委任私人法官仲裁，並同意將所有的法庭文件密封處理。這是安潔莉娜裘莉自去年9月訴請離婚以來，這對夫妻第一次發表聯合聲明。

聲明指出，「雙方及其委任律師已簽署協議，將所有的法庭文件列為機密，以保障孩子以及家庭隱私權，並委任私人法官做出必要的法律裁決、以及加速解決遺留問題。父母雙方立場一致，致力家庭療癒和重新團結。」

美聯社指出，備受關注的離婚案通常交由私人法官審理，經由談判後達成裁決，離婚細節可免於暴露大眾。

另外，布萊德彼特疑似在私人飛機對15歲兒子施暴，當局對此展開調查，但是知悉本案的消息人士表示，布萊德彼特未有任何不當行為。

布裘因在2005年演出電影《史密斯任務》開始戀愛，愛情長跑10年後結婚，婚姻卻維持不到2年，吸引國際關注。

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