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女兒監督問跟姨姨做什麼？宥勝秒回只因...

2017/01/10 20:59

宥勝帶妻女一起到廣播節目。（翻攝自宥勝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人宥勝與經紀人小嫻結婚後，生下女兒蕾蕾升格奶爸，他時常在臉書分享育兒心得及家庭生活，好爸爸形象深受粉絲喜愛。昨日他帶著寶貝女兒上廣播節目，分享婚後的幸福生活，在錄音室外女兒睜著一雙大眼隔著玻璃盯著宥勝，還會不時喊著「把拔！」超萌模樣融化宥勝。

宥勝（右）之前就透露幫女兒洗澡的工作，都由他一手包辦。（翻攝自宥勝臉書）

宥勝昨日在臉書分享女兒探班的趣事，蕾蕾在休息期間問他說：「爸爸你在跟姨姨做什麼？」讓宥勝秒回：「沒有沒有！YA！」聽到女兒這樣問讓他搞笑自虧「殊不知媽媽站在爸爸身旁微笑著」，讓網友大呼超級可愛，笑稱蕾蕾已經開始監督爸爸。

宥勝奶爸形象深植人心，時常在臉書分享育兒經。（翻攝自宥勝臉書）

據《ETtoday》報導，宥勝表示每天都會幫蕾蕾洗澡，因為他認為洗澡算是「玩樂型」家事，很適合像他這樣常會有鬼點子的爸爸，宥勝分享一次幫蕾蕾洗澡卻挨老婆罵的經驗，當時因為蕾蕾堅持要泡在冷水桶裡玩耍，宥勝雖然擔心她會感冒，但還是決定放手讓她嘗試，結果洗完早後蕾蕾冷到全身發抖，遭老婆唸說：「反正又不是你在照顧！」

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