出招搏版面？辣模一撩裙春光乍現

艾蜜莉瑞特考斯基昨盛裝出席金球獎。（翻攝自《每日郵報》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第74屆金球獎於昨日舉行，典禮上星光熠熠，包括梅莉史翠普、布萊德彼特和艾瑪史東等人都盛裝出席。不過，英國辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）卻因為在金球獎上大方撩裙露出底褲，被批評搏版面、心機女。

艾蜜莉瑞特考斯基一掀裙竟露底。（合成圖，翻攝自《每日郵報》）

艾蜜莉瑞特考斯基昨日以一席黃色禮服驚艷金球獎，不僅因為禮服露腿、露胸又露背，甚至該禮服胸前的設計還快開到肚臍、裙襬也直接出動超級高衩，性感的造型讓鎂光燈閃個不停。不過，之後艾蜜莉在金球獎派對上一撩裙，竟然直接露出肉色底褲，且由於她的動作過大，被譏根本就是故意的，此招靠露底搏版面，也引來了「心機女」的罵名。

艾蜜莉瑞特考斯基形象相當性感。（翻攝自艾蜜莉瑞特考斯基Instagram）

事實上，艾蜜莉平時就以性感的形象著稱，2013年，她因為在羅賓西克的《模糊界線》MV中裸露上身跳舞引起爭議，卻也因此聲名大噪。此外，她平時更經常在她的Instagram中放送惹火美照，因此對於這次她疑似靠「露底」搏版面，也有許多人感到不意外。