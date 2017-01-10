（影音）EXID故宮前跳辣舞 哈妮坐龍椅賣性感挨批玷汙中國

EXID在仿故宮的建築前大跳性感辣舞。（擷取自YouTube）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓蜜臀女團EXID前年因人氣成員哈妮在夯曲 《Up & Down》的性感上下舞被網友瘋傳爆紅，她們去年加盟王思聰設立的中國香蕉計劃經紀公司，宣布進軍中國，並公開代表作《Up & Down》的華語版MV，沒想到卻因為團員們在故宮面前扭腰擺臀大跳辣舞，加上哈妮在龍椅上賣弄性感的畫面曝光，被中國網軍狠批「不倫不類」、「玷汙中國」，意外引發話題。

哈妮坐在龍椅上賣弄性感，被批是「玷汙中國」。（擷取自YouTube）

據悉《Up & Down》的華語版MV在橫店取景，成員們穿上改良式的紅色旗袍上衣搭配超短熱褲，在仿故宮的建築前大跳經典的骨盤舞，而哈妮甚至還有坐在龍椅上對著鏡頭放電的個人畫面。不過，有中國網軍看了《Up & Down》的華語版MV後直批「和中國風滿滿的違和感」，甚至還有人激動痛批罵她們玷汙了聖地，但也有人力挺EXID，狠酸「橫店什麼時候這麼珍貴

了」，兩派網友掀起筆戰。



EXID - Up & Down華語版MV：