限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）海倫清桃自曝身世疑炒作 遭Paul爆「保時捷」價值觀

2017/01/10 18:01

海倫清桃自稱靠保時捷在演藝圈混飯吃。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕越南籍藝人「桃子」海倫清桃近日在臉書自曝身世，後來又召開記者會澄清，包括台越混血身分、學歷等經歷都造假，更有一個已經結婚18年的老公，讓眾人相當震驚。而昨日，熟知娛樂圈的許聖梅、Pual等人更爆料，海倫清桃不僅擁有偏差「保時捷」價值觀，自爆身世更疑似就是為了炒作！

海倫清桃（右）已經和台灣老公戴先生（左）結婚18年。（資料照，記者陳逸寬攝）

在昨日播出的《54新觀點》中，有「生活玩家」稱號的Paul表示，其實他過去跟桃子相當熟，當時就認為她雖然很努力、電力也很強，但身世相當悲慘，更在某次聚會中問曾開過保時捷的自己「為什麼要賣掉車」，甚至桃子還坦承自己因為開保時捷壓力很大，但為了要在演藝圈生存不得不如此，讓Paul相當錯愕，勸她要是過不下去賣掉。

Paul上節目爆料海倫清桃價值觀偏差。（擷取自YouTube）

此外，許聖梅也說，其實桃子會開保時捷似乎事有蹊翹，不僅僅是為了在演藝圈生存，更有可能是想要打進「有錢人的圈子」。而Paul也補充說，其實他過去看過許多女星，當不太紅之後，就會在臉書自爆自己老公外遇、家暴等等，被媒體爆出來又會裝可憐，為的就是再次博取版面、刷存在感，此次海倫清桃自爆身世，即有可能其實是為了「再站起來」。

許聖梅（右）認為海倫清桃（左）開保時捷是為了打入有錢人的圈子。（擷取自YouTube）

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
刪光造假貼文潛水 網友這招釣出海倫清桃 刪光造假貼文潛水 網友這招釣出海倫清桃
2017/01/10 11:44
協議離婚中國老公 田麗再婚2年說掰掰 協議離婚中國老公 田麗再婚2年說掰掰
2017/01/10 14:15
夫爽勾2女開房間 《琅琊榜》女星慘被劈腿 夫爽勾2女開房間 《琅琊榜》女星慘被劈腿
2017/01/10 11:22
抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲 抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲
2017/01/10 08:57
許孟哲苦熬10年 入選台灣冰球代表隊出征 許孟哲苦熬10年 入選台灣冰球代表隊出征
2017/01/10 13:52
閃婚女星顧2女心力憔悴 淚訴帶孩子甘苦 閃婚女星顧2女心力憔悴 淚訴帶孩子甘苦
2017/01/10 15:35
米倉涼子「女醫」 霸氣天真 狂撈4710萬 米倉涼子「女醫」 霸氣天真 狂撈4710萬
2017/01/10 09:21
人氣夯爆！AOA雪炫卻揭露私下不常被認出 人氣夯爆！AOA雪炫卻揭露私下不常被認出
2017/01/10 08:57
買五月天門票好過年！新巡演售票時間公布 買五月天門票好過年！新巡演售票時間公布
2017/01/10 12:33
李光洙最後告白 7年來對不起宋智孝 李光洙最後告白 7年來對不起宋智孝
2017/01/10 12:26
曾和田麗相戀4年 馬景濤：她是我最刻骨銘心的一段 曾和田麗相戀4年 馬景濤：她是我最刻骨銘心的一段
2017/01/10 16:14
離婚後首站同陣線！布裘達成「這項」協議 離婚後首站同陣線！布裘達成「這項」協議
2017/01/10 13:54
節目最想封殺名單 女星得第一原因竟是「老了」 節目最想封殺名單 女星得第一原因竟是「老了」
2017/01/10 15:46
才搶下小巨蛋 「兄弟本色」竟驚爆解散 才搶下小巨蛋 「兄弟本色」竟驚爆解散
2017/01/10 15:44
女星吹酒測器「口氣差」 警察瞬間結屎面 女星吹酒測器「口氣差」 警察瞬間結屎面
2017/01/10 14:46
女星做這檔事全身痠痛 爽到超開心 女星做這檔事全身痠痛 爽到超開心
2017/01/10 10:07
咘咘Mia表情同步 偷窺萌樣被修杰楷出賣 咘咘Mia表情同步 偷窺萌樣被修杰楷出賣
2017/01/10 14:29
七星劍頂天立地2周 眭澔平：都結蜘蛛絲了 七星劍頂天立地2周 眭澔平：都結蜘蛛絲了
2017/01/10 11:21
被問還喜歡尹恩惠嗎？金鐘國測謊露餡 被問還喜歡尹恩惠嗎？金鐘國測謊露餡
2017/01/10 15:10
馬景濤嫩妻曬健身照 前凸後翹身材超誘人 馬景濤嫩妻曬健身照 前凸後翹身材超誘人
2017/01/10 17:10
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.