（影音）海倫清桃自曝身世疑炒作 遭Paul爆「保時捷」價值觀

海倫清桃自稱靠保時捷在演藝圈混飯吃。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕越南籍藝人「桃子」海倫清桃近日在臉書自曝身世，後來又召開記者會澄清，包括台越混血身分、學歷等經歷都造假，更有一個已經結婚18年的老公，讓眾人相當震驚。而昨日，熟知娛樂圈的許聖梅、Pual等人更爆料，海倫清桃不僅擁有偏差「保時捷」價值觀，自爆身世更疑似就是為了炒作！

海倫清桃（右）已經和台灣老公戴先生（左）結婚18年。（資料照，記者陳逸寬攝）

在昨日播出的《54新觀點》中，有「生活玩家」稱號的Paul表示，其實他過去跟桃子相當熟，當時就認為她雖然很努力、電力也很強，但身世相當悲慘，更在某次聚會中問曾開過保時捷的自己「為什麼要賣掉車」，甚至桃子還坦承自己因為開保時捷壓力很大，但為了要在演藝圈生存不得不如此，讓Paul相當錯愕，勸她要是過不下去賣掉。

Paul上節目爆料海倫清桃價值觀偏差。（擷取自YouTube）

此外，許聖梅也說，其實桃子會開保時捷似乎事有蹊翹，不僅僅是為了在演藝圈生存，更有可能是想要打進「有錢人的圈子」。而Paul也補充說，其實他過去看過許多女星，當不太紅之後，就會在臉書自爆自己老公外遇、家暴等等，被媒體爆出來又會裝可憐，為的就是再次博取版面、刷存在感，此次海倫清桃自爆身世，即有可能其實是為了「再站起來」。

許聖梅（右）認為海倫清桃（左）開保時捷是為了打入有錢人的圈子。（擷取自YouTube）

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