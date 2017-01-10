懷孕5月伸展拉好拉滿 劉真自責釀「胎盤剝離」

劉真日前推出新書《1+1>2劉真的幸福追愛記》，分享懷孕及產後育兒的過程。（翻攝自劉真臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國標舞女王」劉真2014年嫁給大3歲的搞笑藝人辛龍，近日推出新書《1+1>2劉真的幸福追愛記》，分享懷孕及產後育兒的過程，她透露自己有伸展的習慣，就連懷孕期間也持續這個習慣，卻沒想到照超音波時被發現「胎盤輕微剝離」的情形，讓她感到十分自責。

劉真與辛龍去年2月喜獲寶貝千金，下月將滿周歲。（翻攝自劉真臉書）

據《ETtoday》報導，劉真透露懷孕5個月時曾照高層次超音波檢查，被技師婆婆發現「胎盤跟子宮壁有一點剝離的情形」，若嚴重可能會造成肚內的嬰兒養分無法攝取，技師細問可能造成的原因時，劉真坦承時常做手臂上拉的伸展運動，並說：「我動作一定要到位才會舒服」，沒想到以為沒什麼的動作卻導致胎盤剝離，讓她自責痛哭：「我的寶寶那麼乖，沒有讓我害喜，也沒有讓我吃苦，而我卻是那麼自私，在做動作之前完全沒有考慮到她。」她呼籲準媽媽懷孕時可做的運動因人而異，做任何運動前都需詢先問過醫師才會保險一點。

劉真老公辛龍（左）到場助陣新書粉絲見面會。（翻攝自劉真臉書）