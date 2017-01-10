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被拍到也不避談 李玉璽坦承吳心緹還不錯

2017/01/10 16:40

校園會課室錄影，李玉璽。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕MTV特別企劃《校園會課室》前進校園與學生近距離接觸，由吳建恆、APPLE主持，今天（1/10）邀請李玉璽到節目，吳建恆先問他交過幾個女友，李玉璽回答，若是有接吻並對外稱「她是我女友」的話有3個，其中一位交往4、5年，他說：「我的青春都給了她，《放下旅行》是寫給她的，但我是個專情男生，不過那時有機會應該多交幾個。」此外，只要交往都會跟爸媽說，他們也很希望他交女友。

校園會課室錄影，李玉璽（中）被Apple（左）、吳建恆逼問感情事。（記者胡舜翔攝）校園會課室錄影，李玉璽。（記者胡舜翔攝）

談到與吳心緹緋聞，他大方坦承覺得吳心緹還不錯，目前都在了解彼此的狀態，並解釋還沒急著要談戀愛，大家都只是好朋友，現在以事業為重，雖然被拍到，但兩人還是保持一樣互動，友情一樣好，他說：「我們本來就沒有談論到是否交往，只是相處起來很愉快。」

李玉璽不因緋聞而避談吳心緹，反而大力稱讚她對工作認真，「原本第一印象覺得她是檯面上下差很多的人，沒想到跟自己想的完全不一樣；私底下的她會做很多功課，脾氣很好，每次在片場大家都愛欺負她，有時候我覺得整得有點超過，但她也不會生氣。」李玉璽舉例自己會把鞋子脫下來給她聞，一說完，大家狂說這樣很臭耶，他立馬為自己辯駁「該臭時候會臭，不該臭時候不會臭。」接著，還搞笑問其他人要不要聞。

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