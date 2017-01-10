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節目苦吃土老公卻傳偷吃 楊冪：去年最對不起家人

2017/01/10 16:51

楊冪是中國的人氣女星。（翻攝自楊冪微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪去年雖然因為參加軍旅真人秀《真正男子漢》成為話題中心，讓許多人對她的好感度大幅上升，但老公劉愷威卻也被爆料外遇，她力挺老公還被罵傻，對楊冪來說可以說是度過了高低起伏的一年。近日楊冪受訪時更表示，其實她覺得2016年最對不起的就是家人。

楊冪參加節目《真正男子漢》後更是人氣高漲。（合成圖，翻攝自《真正男子漢》微博）

隨著節目《真正男子漢》播出，楊冪無論是義氣相挺隊員、超快算數學或是拼命拼到滿腿傷等等，總能成為網友討論的熱門話題，近日楊冪更在最後幾集的節目中直接吃土，讓人刮目相看。不過，根據《華商報》報導，楊冪表示其實參加節目時，儘管時常吃苦，但是家人的就是她能堅持下來的動力。

楊冪在節目中不僅頻在泥土中爬行甚至還吃土。（合成圖，翻攝自楊冪微博）

不過，楊冪卻也自責認為，2016年她最對不起的就是自己的家人，因為她忙到幾乎沒有什麼時間陪伴家人，且她還笑說女兒「小糯米」都不看她的節目只看卡通，讓人哭笑不得。事實上，去年楊冪雖然在節目中為了成為稱職的軍人上山下海，但老公劉愷威卻被拍到半夜和同劇演員王鷗在飯店「討論劇本」，即使後來楊冪公開表示相信老公，還是被網友認為她的行為太傻了，如今楊冪又自認給家人時間太少，讓人滿是心疼。

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