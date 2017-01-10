Angelababy卸貨倒數 孕肚竟消失？

Angelababy（左四）根本看不出懷孕。（翻攝自mikocokiki微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星Angelababy近年來不僅作品一部接著一部拍，和老公黃曉明的穩定感情更是人人稱羨，而懷孕已經8個多月的baby，儘管就快要生產卸貨，身材卻依然纖細如少女，近日她參加友人的慶生會，隱身一片少女之中，不僅根本看不出baby是孕婦，她的孕肚竟然也消失無蹤！

Angelababy（上排中）參加好友的慶生聚會。（合成圖，翻攝自mikocokiki微博）

Angelababy的香港攝影師好友mikocokiki今日凌晨於微博上傳了多張自己的慶生照，感謝好友們替她慶生，在大合照中，站在中心附近的baby身穿白色洋裝，不僅巧妙將孕肚藏於無形，使她看起來與身邊的少女們無異，幾張baby幾乎素顏的淡妝近照，更是完全凸顯了她宛如少女的精緻臉龐，讓人不敢相信擁有如此纖細的身材和高中生顏值的人，再沒多久就要當媽！

Angelababy（左）幾近素顏的淡妝臉龐根本就像高中少女。（翻攝自mikocokiki微博）

事實上，baby自從真的懷孕以來，除了肚子微凸，四肢還是依然纖細，剛懷孕的時候她甚至穿著合身的深V禮服和超高高跟鞋出席頒獎典禮，完全沒有孕味。後來baby偶爾跑宣傳電影的行程時，更是多次被拍到一雙筷子腿，連粉絲都希望她吃胖一點，不要餓到寶寶才好。