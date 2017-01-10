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（影音）EXID推中文版《上下》 竟因MV挨轟？

2017/01/10 17:26

EXID今日釋出《上下》中文版，在橫店大跳性感舞蹈，挨轟不倫不類。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓性感女團「EXID」和中國財閥王思聰創立的「香蕉計劃」經紀公司合作簽約，在去年底推出中文單曲《Cream》和今日釋出中文單曲《上下》搶攻華語市場，但由於成員穿上性感改良式紅色旗袍風格的上衣加上熱褲，在故宮前大跳性感的骨盆舞遭網友怒轟「不倫不類」、「好違和」、「MV場景不適合」等。

哈妮在微博上分享今日釋出的影片。（翻攝自微博）

「EXID」2014年以一首《Up & Down》爆紅，憑著中毒的旋律和性感的骨盆舞紅遍南韓，今日釋出爆紅神曲《Up & Down》的中文版本《上下》，保留經典「上下」及成員LE的饒舌部分，其餘歌詞都改為中文，成員特別飛到橫店取景，營造出中國古色古香的風情，卻有不少粉絲不買帳，除了認為MV拍攝場景選擇不當外，認為中文歌詞少了原曲「欲擒故縱及忐忑的心情」，希望經紀公司能直接打造一首中文歌，不要再改編原曲。據悉，該歌曲的官方MV遭到下架，是因為拍攝場景遭到檢舉。

哈妮在影片中，坐在龍椅上賣弄性感也被網友認為「不恰當」。（擷取自YouTube）

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）

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