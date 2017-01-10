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閃婚女星顧2女心力憔悴 淚訴帶孩子甘苦

2017/01/10 15:35

宋紀妍（右）和小女兒亭亭（左）。（合成圖，翻攝自宋紀妍Cindy臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人宋紀妍從節目《大學生了沒》出道，4年前嫁給新東陽總經理麥升陽，目前育有大女兒麥寶和剛出生沒多久的二女兒亭亭，家庭生活幸福甜蜜。不過昨天她卻突然沮喪地說，照顧孩子讓她「心力憔悴」，令人相當擔心。

宋紀妍分享帶孩子心情，直喊心力憔悴。（翻攝自宋紀妍Cindy臉書）

宋紀妍昨天在臉書分享一個人帶兩個孩子的心情，原本以為自己滿會帶小孩的，但沒想到才出生一個多月的亭亭因為脹氣問題不斷哭鬧，喝奶也喝不多，排便也不順，就連替她按摩她也哭個沒完，甚至連聲音都啞了。

宋紀妍無奈地說：「老大很乖巧會秀秀妹妹，但也會想要我抱她，想要我陪她玩，可是沒辦法...兩個我都很心疼，但因為這樣我每天也幾乎沒什麼睡，非常疲憊。」她還透露，以前總聽別人說：「我老婆不用工作在家帶小孩，一整天也不知道做什麼，哪像我們男人在外工作一整天很辛苦。」但現在想想，也不得不佩服起每位家庭主婦，最後也感謝老公和婆婆的體諒和幫助，不忘替媽媽們加油：「妳們真的很棒！

宋紀妍誇1歲麥寶（右）已經會照顧妹妹（左）了。（合成圖，翻攝自宋紀妍Cindy臉書）

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