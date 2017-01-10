野生閃電俠日本街頭被捕獲！搞怪偷咬路人圍巾

因演出《正義聯盟》中「閃電俠」一角受到關注的男星伊薩米勒，昨天被目擊現身在日本原宿街頭，親切與粉絲合影。（合成圖，翻攝自Screen Rant、推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕最近因在DC電影《正義聯盟》與最新哈利波特前傳電影《怪獸與牠們的產地》中分別飾演「閃電俠」及「魁登斯」受到巨大關注的男星伊薩米勒（Ezra Miller），最近除了出現在一場自己與朋友共組的樂團演出外，這幾天甚至還悄悄現身日本原宿，被當地的影迷捕捉。而私下相當親民的他，更是不忘與影迷互動，簽名合照樣樣來，甚至搞怪咬了一名日本粉絲的圍巾，相當可愛。

伊薩米勒先前才與朋友共組的樂團一起進行演出。（翻攝自Comicbook.com）

多名日本網友昨天（9日）在推特上，紛紛開心曬出自己在原宿街頭幸運與伊薩米勒的合照，他對於影迷的合影及簽名要求通通來者不拒，不只在一名粉絲的《水行俠》漫畫上寫下：「耶，水行俠是我的朋友」，更在與另一名粉絲拍照時搞怪，該名網友表示，伊薩米勒當時看著戴著圍巾的他，就對他說：「你是不是一直圍著這個（《怪獸與牠們的產地》周邊）羊毛圍巾？這真是太棒了」，然後就在2人合影時調皮叼著人家的圍巾拍照，令這位粉絲事後興奮表示隔天要圍著這條「幸運物」去上班，引發爆笑。

伊薩米勒在原宿街頭與幸運粉絲合照。（翻攝自推特） 伊薩米勒在原宿街頭與幸運粉絲合照。（翻攝自推特）

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伊薩米勒在一位粉絲的《水行俠》漫畫上簽名外，還搞怪寫了：「耶，水行俠是我的朋友」。（翻攝自推特）