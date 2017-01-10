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節目最想封殺名單 女星得第一原因竟是「老了」

2017/01/10 15:46

王俐人獲得超過兩成的工作人員票選成「最想封殺的藝人」。（翻攝自《綜藝大熱門》YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由吳宗憲、陳漢典、LULU主持的綜藝《綜藝大熱門》，昨日播出「製作單位最想封殺藝人排行榜」，由製作單位票選出最不喜歡的藝人，演員王俐人雖然在砲火猛烈下被選為第一名，不過她展現超高EQ的回覆獲得全場一致好評，網友則表示希望節目能收集網友的意見做成「網民最想封殺藝人排行榜」。

節目邀請８位綜藝咖並讓工作人員選出最想封殺名單。（翻攝自《綜藝大熱門》YouTube）

節目請來8位綜藝咖讓100位工作人員票選，後面排名主因幾乎都是因為不好笑或沒哏，而排名第五的馬國賢則被指不會自主設計故事或話題，而且曾說過「我是戲劇咖，我要轉型」拒絕節目邀約，讓製作人爆氣：「既然他要轉型，那我們就讓他『死刑』！」知道狀況的吳宗憲趕忙替他解釋稱，當時馬國賢因為顧及劇中角色形象，不適合上綜藝搞笑那段時間才沒有常上節目。

馬國賢曾因一句「我是戲劇咖」遭到製作單位判「死刑」。（翻攝自《綜藝大熱門》YouTube

排名第四的白雲被指愛把妹、無聊、價錢貴、CP值低，排名第三的林秀琴被爆料常態性喝酒對稿、慣性遲到、故事重覆沒內容等，而排名第二的詹唯中答非所問、爽約及被指愛置入專輯或書籍，關於置入他大方直言「我就靠這個活的啊！」反而讓其他人認同他的說法。

被選為「封殺王」的王俐人，原因是對稿只在意化妝、錄影內容與對稿不同像騙通告、「不年輕」等，砲火猛烈到三位主持人超尷尬轉移話題，而她展現高EQ反而安慰主持人，「我現在老妹都還有節目上我很開心，我年輕的時候就被封殺活到現在，都老了還可以上節目，謝謝大家。」

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