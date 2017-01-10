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被指是港獨份子 張敬軒發表愛國論遭轟「敢做不敢認！」

2017/01/10 15:47

張敬軒外型瘦小，聲線細膩溫柔，以紮實唱功累積不少粉絲支持。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港創作歌手張敬軒以紮實唱功累積許多粉絲，曾被「愛港行動」召集人陳淨舉報支持佔中，還發起抵制，風波看似告一段落後，近日又被指支持港獨，引爆強國網軍怒火，昨深夜發文減火，並發表愛國論，卻遭轟「敢做不敢認！」

張敬軒曾發文，聲稱到佔中現場支持。（翻攝自Instagram）

張敬軒昨在微博透露從小生長在熱情快樂的廣州，「我的美好的故鄉教會了我熱愛生活，也給予了我身為一個中國人的驕傲」，到了香港發展後，獲得不少關注，也遭受輿論攻擊，網上充斥許多不實言論及資料，對於莫名被冠上港獨頭銜，一開始選擇沉默，是因他認為「聲音會被是非的波濤所淹沒」，沒想到沉默竟無法帶來真相，所以決定發聲澄清，他強調「我是一個中國人，我由始至終都不是港獨，我堅決反對一切分裂國家的行為，這是我的原則。」

張敬軒強調自己非港獨份子。（翻攝自臉書）

對於遭網軍無端謾罵，張敬軒感到既無奈又無助，「我不知道該如何澄清？又該跟誰好好解釋？我是一名歌手，我的音樂和言行都受著觀眾、歌迷的評價和監督，我也接受大家的檢驗」，網軍則留言表示「看了你佔中睡大街的愛國視頻，然後現在又來強調自己是愛國的！反對分裂的！腦子真是好東西！說謠言止於智者？噴子們隨意...」、「沒錢了吧？又向人民幣低頭了，能有骨氣點嗎？兩面三刀！」、「笑死，要來賺錢想起自己是廣州人了，還以為你真把自己當香港人了呢！」

張敬軒發表愛國言論，澄清自己非港獨份子。（翻攝自微博）

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