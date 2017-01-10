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驚！傑米福克斯驚傳用餐遭攻擊 本人摀右眼拍片說...

2017/01/10 14:44

影帝傑米福克斯驚傳上周與朋友在餐廳用餐時，遭到鄰桌男子攻擊，今天本人親自拍攝影片做出說明。（合成圖，翻攝自TMZ、傑米福克斯Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕奧斯卡影帝傑米福克斯驚傳7日在西好萊塢一間餐廳裡用餐時，突然遭鄰桌顧客找碴，甚至還被其中一名男子鎖喉攻擊，嚇壞不少人；對於這起攻擊事件，傑米福克斯今天就親自上傳了一支影片來回應，雖然他在影片中以毛巾摀著右眼、令人擔心是否傷及眼睛，不過，幸好影片中出現了一個非常「傑米福克斯」式的大反轉，才讓眾人放下心中大石。

當天傑米福克斯與鄰桌之間的衝突，全被路人拍攝紀錄下來。（翻攝自TMZ）

根據《TMZ》報導，傑米福克斯周六在「Catch」餐廳的天井區與一票演藝圈好友們一起共進晚餐時，目擊者指稱鄰桌一名男子突然過來抱怨他們實在太吵，甚至放話威脅：「你們不會想要惹我的，我是紐約來的」，惹怒了傑米福克斯同桌的一名友人，回嗆對方：「去你的，我是奧克蘭來的」，雙方之間的肢體衝突便一觸即發。目擊者更表示，看到該名嗆聲男子跑過去對傑米福克斯進行「鎖喉」的攻擊，還將他從桌旁拉開，不過遭傑米福克斯反壓制，最後還被店家掃地出門。

從目擊者拍攝的影片中，可以感受到現場氣氛一觸即發。（翻攝自TMZ）

在遭意外攻擊的消息傳開後，傑米福克斯今天（10日）終於公開對此做出說明，他在Instagram上PO出一則自拍影片，一開始不少人都被他以毛巾摀住一隻眼睛的模樣嚇壞，以為他受了不輕的傷，不過他之後在裡面表示：「我知道你們大家都聽聞這件狗屎爛事，也看到了一些現場目擊者拍下的影片，我希望親自從我的角度來說明周六晚上究竟發生了什麼」，然後就把毛巾放下、秀出右眼來，不僅沒有傷痕，反而是他故意鬥雞眼的模樣，他強調大家都沒事，而且現在已經是2017年了，不用以暴力來解決問題，幽默回應讓網友直呼：「太搞笑了」、「沒事就好！」

傑米福克斯搞怪以鬥雞眼模樣拍片，告訴大家自己沒事。（翻攝自傑米福克斯Instagram）

相關影片：〈影片取自傑米福克斯Instagram，如遭移除敬請見諒〉

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