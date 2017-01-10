許孟哲苦熬10年 入選台灣冰球代表隊出征

許孟哲苦熬10年，終於入選中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格。（星恆娛樂提供）

〔記者洪素津／台北報導〕許孟哲苦熬10年，終於入選中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，將在2月代表台灣前往日本北海道札幌，參加亞洲冬季運動會以及4月由國際冰球總會所主辦，在保加利亞舉行的世界盃冰球成人錦標賽。

許孟哲10年前熱衷於冰上曲棍球這項運動，即使演藝工作再忙，一有時間一定去練習冰上曲棍球，他說，10年前就跟自己說，要做就做到最好，於是給了自己一個目標，希望有一天可以當上選手出賽，我很替自己驕傲，現在終於有機會展現自己實力，接下來會更努力練習。

許孟哲10年前熱衷於冰上曲棍球這項運動，即使演藝工作再忙，都一定會去練習冰上曲棍球。（星恆娛樂提供）

教練覺得許孟哲很有天賦，認為他繼續練習下去有機會可以比賽，因此許孟哲將這件事當成自己目標。事實上許孟哲2013年曾參加徵選，不過沒有選上，但他不灰心也不氣餒，覺得是自己還不夠好，所以更加努力提升自己實力，終於在4年後，成功入選台灣代表隊選手資格。

許孟哲6日參加徵選，但5日與6日正好撞到《飢餓遊戲》節目錄影，連錄兩天節目，6日當天從早上8點錄到晚上9點，錄了13小時節目後，許孟哲堅持要回台北進行冰上曲棍球徵選，靠著驚人體力跟意志力，在小巨蛋一連打了3小時才結束徵選，經紀人很擔心許孟著體力吃不消，但為了熱愛的球賽，反而腎上腺素激增，表現的比平時更優秀，9日徵選結果公布，許孟哲成功入選台灣代表隊選手資格。

許孟哲錄完節目後，堅持要回台北進行冰上曲棍球徵選，靠著驚人體力跟意志力，在小巨蛋一連打了3小時才結束徵選。（星恆娛樂提供）