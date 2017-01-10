限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

離婚後首站同陣線！布裘達成「這項」協議

2017/01/10 13:54

離婚後雙方簡直鬧翻的布裘2人，現在終於達成了一項共同協議。（翻攝自PEOPLE）

〔記者陳昱均／綜合報導〕從世紀佳偶翻臉變怨偶的好萊塢前銀色夫妻檔「小布」布萊德彼特與安吉莉娜裘莉，在雙方閃電離婚後，就一直針對6名子女的監護權進行激烈攻防戰，目前暫時擁有所有子女監護權的裘莉，更疑似不願讓前夫有機會來跟她搶孩子，不惜向法院遞交了一份包含夫妻倆以及子女在內的私密資料，讓小布氣到控訴裘莉這樣根本是靠著曝光小孩隱私來傷害他們，同時讓自己形象大傷。不過，這個情況現在終於出現了轉機，2人在離婚後首度站在同一陣線，共同協議要直接私下來好好來解決離婚問題，不再把家務事公開攤在陽光下。

布裘2人在離婚後，就針對6名子女的監護權問題進行了一場攻防戰。（翻攝自In Touch Weekly）

根據《PEOPLE》報導，布裘雙方在美國當地時間的周一晚上，共同發表了一份聲明，表示已經達成了協議，要私下解決2人之間的離婚問題，也會聘請私人法官來解決，以保護所有相關細節不被外洩，這樣做的主要目的，就是想保護雙方及孩子們的個人隱私，也能夠在不引起外界關注地直接在私下處理所有離婚後的相關問題，終於在經過多月的纏鬥與相互放話後，首度站在同一陣線來處理這起家務事。

相關新聞

推薦新聞
企圖掩飾家暴？布裘共同聲明封存法律文件 企圖掩飾家暴？布裘共同聲明封存法律文件
2017/01/10 14:20
（影音）余文樂為了操出大肌肌 哽咽「晚餐只有6顆藍莓」 （影音）余文樂為了操出大肌肌 哽咽「晚餐只有6顆藍莓」
2017/01/10 14:17
生女半年火辣復出 韓星甜謝貼心尪 生女半年火辣復出 韓星甜謝貼心尪
2017/01/10 13:26
李光洙最後告白 7年來對不起宋智孝 李光洙最後告白 7年來對不起宋智孝
2017/01/10 12:26
自認跨年演唱出包好委屈 花蝴蝶將暫退社群媒體 自認跨年演唱出包好委屈 花蝴蝶將暫退社群媒體
2017/01/10 12:04
湯姆哈迪想拍《瘋狂麥斯》續集！「在等他們呼叫我」 湯姆哈迪想拍《瘋狂麥斯》續集！「在等他們呼叫我」
2017/01/10 11:16
金球得獎感言挨轟 湯姆希德斯頓親自道歉了！ 金球得獎感言挨轟 湯姆希德斯頓親自道歉了！
2017/01/10 09:59
米倉涼子「女醫」 霸氣天真 狂撈4710萬 米倉涼子「女醫」 霸氣天真 狂撈4710萬
2017/01/10 09:21
抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲 抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲
2017/01/10 08:57
窪塚洋介曬父子日常照 帥兒首亮相 窪塚洋介曬父子日常照 帥兒首亮相
2017/01/10 08:39
恩愛曬過頭！男星偷拍妻裸睡 PO網分享 恩愛曬過頭！男星偷拍妻裸睡 PO網分享
2017/01/10 08:27
男星假戲真做 當著人妻老公面前喊「我愛妳」 男星假戲真做 當著人妻老公面前喊「我愛妳」
2017/01/10 07:15
拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
2017/01/10 07:08
T.O.P入伍前五人最後演出 感性發言惹哭粉絲 T.O.P入伍前五人最後演出 感性發言惹哭粉絲
2017/01/09 22:19
（影音） 被說「有後台」金馬影后馬思純道辛酸史 （影音） 被說「有後台」金馬影后馬思純道辛酸史
2017/01/09 22:05
（影音）舊愛激吻死侍 艾瑪史東反應惹噴笑 （影音）舊愛激吻死侍 艾瑪史東反應惹噴笑
2017/01/09 21:35
GD被爆擁師妹入懷 公司回應緋聞了 GD被爆擁師妹入懷 公司回應緋聞了
2017/01/09 19:20
（影音）安宰賢突襲簽名會 具惠善慌張簽「具大人」 （影音）安宰賢突襲簽名會 具惠善慌張簽「具大人」
2017/01/09 19:15
前超模上空解放 兩點任人看 前超模上空解放 兩點任人看
2017/01/09 18:43
胡歌傳赴美休息 推金馬戲約「願意放下眼前的所有」 胡歌傳赴美休息 推金馬戲約「願意放下眼前的所有」
2017/01/09 18:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.