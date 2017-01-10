離婚後首站同陣線！布裘達成「這項」協議

離婚後雙方簡直鬧翻的布裘2人，現在終於達成了一項共同協議。（翻攝自PEOPLE）

〔記者陳昱均／綜合報導〕從世紀佳偶翻臉變怨偶的好萊塢前銀色夫妻檔「小布」布萊德彼特與安吉莉娜裘莉，在雙方閃電離婚後，就一直針對6名子女的監護權進行激烈攻防戰，目前暫時擁有所有子女監護權的裘莉，更疑似不願讓前夫有機會來跟她搶孩子，不惜向法院遞交了一份包含夫妻倆以及子女在內的私密資料，讓小布氣到控訴裘莉這樣根本是靠著曝光小孩隱私來傷害他們，同時讓自己形象大傷。不過，這個情況現在終於出現了轉機，2人在離婚後首度站在同一陣線，共同協議要直接私下來好好來解決離婚問題，不再把家務事公開攤在陽光下。

布裘2人在離婚後，就針對6名子女的監護權問題進行了一場攻防戰。（翻攝自In Touch Weekly）

根據《PEOPLE》報導，布裘雙方在美國當地時間的周一晚上，共同發表了一份聲明，表示已經達成了協議，要私下解決2人之間的離婚問題，也會聘請私人法官來解決，以保護所有相關細節不被外洩，這樣做的主要目的，就是想保護雙方及孩子們的個人隱私，也能夠在不引起外界關注地直接在私下處理所有離婚後的相關問題，終於在經過多月的纏鬥與相互放話後，首度站在同一陣線來處理這起家務事。