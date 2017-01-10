（影音）余文樂為了操出大肌肌 哽咽「晚餐只有6顆藍莓」

余文樂花了10個月密集訓練，練就一身壯碩好身材。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星余文樂有著帥氣迷人的外型，潮流有型的穿搭更是時下年輕人追隨的對象，不過花10個月晉升為猛男的他，受訪坦言為了練就一身健壯身材，晚餐只吃6顆藍莓！

余文樂剛從白斬雞晉升為肌肉猛男，讓不少女粉絲看得口水直流超興奮，不過積極鍛鍊身材的成果，背後總有個辛酸血淚史。余文樂近日受訪，透露當初應《悟空傳》郭子健導演要求健身，除了密集訓練外，還受到嚴格飲食控制，表示愛吃澱粉的他，除了規定菜單以外的食物都不能碰，某天晚餐僅吃6顆藍莓，「我一顆一顆慢慢吃，感覺吃久一點會好一些，整整吃了10分鐘」。

此外，在高度訓練下，又要控制飲食的余文樂，坦言多次想放棄，甚至對教練爆出粗口，卻沒想到對方高EQ的平靜回應：「你隨便罵，你不用喜歡我，出去人家喜歡你就好了。」讓余文樂聽的相當感動，還一度哽咽落下男兒淚地說：「很難形容這感覺，就是那種你要征服自己，不斷告訴自己你可以的感覺。」不過擦掉眼淚後，余文樂不改以往搞笑個性，直呼「我怎麼會哭啊」。

余文樂受訪時哽咽落淚。（翻攝自新浪娛樂）

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