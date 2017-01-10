限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

媽呀！王少偉接棒外景主持 首集伺候小強

2017/01/10 13:26

王少偉正式接棒主持八大外景節目，首集被安排的行程竟然是去採訪蟑螂養殖達人。（八大提供）〔記者洪素津／台北報導〕王少偉正式接棒主持八大《台灣第一等》外景節目，從本週開始即立刻上任，與製作單位出外景探訪台灣各地。沒想到首次被安排的行程竟然是去採訪蟑螂養殖達人。讓向來害怕「小強」的王少偉，只能故作鎮定，苦笑：「真是好特別的見面禮啊！」

王少偉曾經代班主持過《世界第一等》，遊遍各國，經歷不少奇人異事，自信有被操練過，天不怕地不怕。在這次正式接下主持棒時，被問到擔心拍攝哪一類主題？反應超快的王少偉還開玩笑說：「我越怕的東西，節目一定越要拍，所以我最怕美女，希望能安排有美女的主題。」但隨後又小聲的說：「我超怕蟑螂的」。

製作單位表示對王少偉寄予厚望，除了餵食蟑螂外，未來還有高空懸吊、大胃王挑戰。 （八大提供）製作單位的確有聽進去他的話，當然沒有美女，馬上端出蟑螂主題伺候，但王少偉展出男子氣概說：「怕歸怕，外景拍攝時，還是抵不了強烈的好奇心，好想去體驗抓牠的感覺！」

隨著新主持人加入，製作單位表示對王少偉寄予厚望，除了餵食蟑螂之外，未來還有高空懸吊、大胃王挑戰、探訪台灣外星人秘境等艱難的任務等他去體驗。

相關新聞

推薦新聞
企圖掩飾家暴？布裘共同聲明封存法律文件 企圖掩飾家暴？布裘共同聲明封存法律文件
2017/01/10 14:20
協議離婚中國老公 田麗再婚2年說掰掰 協議離婚中國老公 田麗再婚2年說掰掰
2017/01/10 14:15
《愛殺17》播畢10年 暗黑劇情鄉民激推「台劇巔峰」 《愛殺17》播畢10年 暗黑劇情鄉民激推「台劇巔峰」
2017/01/10 14:08
許孟哲苦熬10年 入選台灣冰球代表隊出征 許孟哲苦熬10年 入選台灣冰球代表隊出征
2017/01/10 13:52
快來搶！田馥甄聯名手機 全台限量1千支 快來搶！田馥甄聯名手機 全台限量1千支
2017/01/10 13:43
嫩團ASTRO首登寶島！苦練華語歌228獻嗓 嫩團ASTRO首登寶島！苦練華語歌228獻嗓
2017/01/10 13:32
媽呀！王少偉接棒外景主持 首集伺候小強 媽呀！王少偉接棒外景主持 首集伺候小強
2017/01/10 13:26
生女半年火辣復出 韓星甜謝貼心尪 生女半年火辣復出 韓星甜謝貼心尪
2017/01/10 13:26
李光洙最後告白 7年來對不起宋智孝 李光洙最後告白 7年來對不起宋智孝
2017/01/10 12:26
和解破局 李妍憬、運將互毆雙雙起訴 和解破局 李妍憬、運將互毆雙雙起訴
2017/01/10 12:20
海倫清桃拍《候鳥來的季節》 H奶女星爆只拿9萬酬勞 海倫清桃拍《候鳥來的季節》 H奶女星爆只拿9萬酬勞
2017/01/10 12:01
下月舉辦首場個別演唱會 TWICE啟動海外巡演！ 下月舉辦首場個別演唱會 TWICE啟動海外巡演！
2017/01/10 11:57
刪光造假貼文潛水 網友這招釣出海倫清桃 刪光造假貼文潛水 網友這招釣出海倫清桃
2017/01/10 11:44
李準基不漏新聞 手拿這份報帥度破表！ 李準基不漏新聞 手拿這份報帥度破表！
2017/01/10 11:41
湯姆哈迪想拍《瘋狂麥斯》續集！「在等他們呼叫我」 湯姆哈迪想拍《瘋狂麥斯》續集！「在等他們呼叫我」
2017/01/10 11:16
男星病倒住院 林志玲心疼送「公主抱」 男星病倒住院 林志玲心疼送「公主抱」
2017/01/10 10:51
（影音）萌娃合體！咘咘人氣夯 Mia追著親又抱 （影音）萌娃合體！咘咘人氣夯 Mia追著親又抱
2017/01/10 10:36
女星做這檔事全身痠痛 爽到超開心 女星做這檔事全身痠痛 爽到超開心
2017/01/10 10:07
金球得獎感言挨轟 湯姆希德斯頓親自道歉了！ 金球得獎感言挨轟 湯姆希德斯頓親自道歉了！
2017/01/10 09:59
米倉涼子「女醫」 霸氣天真 狂撈4710萬 米倉涼子「女醫」 霸氣天真 狂撈4710萬
2017/01/10 09:21
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.