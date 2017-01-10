媽呀！王少偉接棒外景主持 首集伺候小強

王少偉正式接棒主持八大外景節目，首集被安排的行程竟然是去採訪蟑螂養殖達人。（八大提供）〔記者洪素津／台北報導〕王少偉正式接棒主持八大《台灣第一等》外景節目，從本週開始即立刻上任，與製作單位出外景探訪台灣各地。沒想到首次被安排的行程竟然是去採訪蟑螂養殖達人。讓向來害怕「小強」的王少偉，只能故作鎮定，苦笑：「真是好特別的見面禮啊！」

王少偉曾經代班主持過《世界第一等》，遊遍各國，經歷不少奇人異事，自信有被操練過，天不怕地不怕。在這次正式接下主持棒時，被問到擔心拍攝哪一類主題？反應超快的王少偉還開玩笑說：「我越怕的東西，節目一定越要拍，所以我最怕美女，希望能安排有美女的主題。」但隨後又小聲的說：「我超怕蟑螂的」。

製作單位表示對王少偉寄予厚望，除了餵食蟑螂外，未來還有高空懸吊、大胃王挑戰。 （八大提供）製作單位的確有聽進去他的話，當然沒有美女，馬上端出蟑螂主題伺候，但王少偉展出男子氣概說：「怕歸怕，外景拍攝時，還是抵不了強烈的好奇心，好想去體驗抓牠的感覺！」

隨著新主持人加入，製作單位表示對王少偉寄予厚望，除了餵食蟑螂之外，未來還有高空懸吊、大胃王挑戰、探訪台灣外星人秘境等艱難的任務等他去體驗。