遭老婆嫌變胖 性格男星：一巴掌呼下去

趙正平上節目被虧婚後幸福肥。（八大提供）

〔記者洪素津／台北報導〕趙正平上八大《WTO姐妹會》被虧「變胖」了，平時性格剛烈的他不但沒有生氣，反而不否認還附和：「結婚嘛！就是會『幸福肥』」，聽來非常享受婚後生活，不在乎身材走樣，但若是從老婆口中說他胖呢？趙正平開玩笑地說：「一巴掌呼下去！」。

趙正平日前上八大《WTO姐妹會》討論台灣人面對被討好與批評的反應態度，並即舉自己的例子，表示：「聽到什會話會覺得開心？」而答案竟是：「你看起來很幸福」，主持人謝哲青馬上虧說：「其實就是你『變胖』了」。

另外屈中恆的老婆Vicky也表示被誇讚「最近比較不白目」會覺得開心，不過僅限「熟悉」的朋友；史丹利遊歷各國經驗豐富，如果外國人表明「知道台灣」就會覺得很感動。節目中來自各國的新住民們，也紛紛祭出許多能討好台灣人的花招，包括：講台語、跟台灣人說「我愛台灣」、誇台灣人長的像日本人、酒量好…等，更多內容，請鎖定1月11日（三）晚間11點，八大《WTO姐妹會》。

Vicky被誇讚「最近比較不白目」會覺得開心，不過僅限「熟悉」的朋友。（八大提供） 史丹利說如果外國人表明「知道台灣」就會覺得很感動。（八大提供）