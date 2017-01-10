金酸莓獎票選開跑 《蝙蝠俠對超人》恐成最大「贏家」
2017/01/10 16:10
〔即時新聞／綜合報導〕2016金球獎在昨日盛大落幕，但在迎接2月的奧斯卡之前，同樣引發話題的「金酸莓獎」也即將登場，入選大名單已在日前出爐，最「風光」的當屬DC超級英雄電影《蝙蝠俠對超人：正義曙光》。上映不久的《刺客教條》也入選最爛影片。（圖片擷取自「Assassin's Creed Movie」臉書）瑪格羅比以《泰山傳奇》、《自殺突擊隊》入選最爛女主角。（歐新社）
金酸莓獎的舉辦日前皆搶在奧斯卡前一天，不少得將人也展現風度現身領獎，成為網路上津津樂道的話題，也替奧斯卡炒熱氣氛。而本屆的金酸莓獎中，「最爛影片」一共有14部入選。
《蝙蝠俠對超人：正義曙光》除了最爛影片外，還入選最爛劇本、最爛系列電影，導演查克史奈德、演員班艾佛列克、亨利卡維爾、傑西艾森伯格、傑瑞米艾朗更分別入選最爛導演、男主角與男配角。目前所釋出的大名單將由會員投票，並在1月23日公布正式入圍名單。
「最爛影片票選名單」：
《刺客教條》
《蝙蝠俠對超人：正義曙光》
《最美的安排》
《黑暗來臨》
《阿公歐買尬》
《分歧者3：赤誠者》
《格雷的五十道黑影》
《荷魯斯之眼：王者爭霸》
《希拉蕊的美國：揭露民主黨》
《ID4星際重生》
《全面攻佔2：倫敦救援》
《幸福百分百》
《自殺突擊隊》
《名模大間諜2》
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