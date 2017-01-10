限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

金酸莓獎票選開跑 《蝙蝠俠對超人》恐成最大「贏家」

2017/01/10 16:10
《蝙蝠俠對超人：正義曙光》幾乎入選所有獎項。（法新社）《蝙蝠俠對超人：正義曙光》幾乎入選所有獎項。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕2016金球獎在昨日盛大落幕，但在迎接2月的奧斯卡之前，同樣引發話題的「金酸莓獎」也即將登場，入選大名單已在日前出爐，最「風光」的當屬DC超級英雄電影《蝙蝠俠對超人：正義曙光》。

上映不久的《刺客教條》也入選最爛影片。（圖片擷取自「Assassin上映不久的《刺客教條》也入選最爛影片。（圖片擷取自「Assassin's Creed Movie」臉書）

瑪格羅比以《泰山傳奇》、《自殺突擊隊》入選最爛女主角。（歐新社）瑪格羅比以《泰山傳奇》、《自殺突擊隊》入選最爛女主角。（歐新社）

金酸莓獎的舉辦日前皆搶在奧斯卡前一天，不少得將人也展現風度現身領獎，成為網路上津津樂道的話題，也替奧斯卡炒熱氣氛。而本屆的金酸莓獎中，「最爛影片」一共有14部入選。

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》除了最爛影片外，還入選最爛劇本、最爛系列電影，導演查克史奈德、演員班艾佛列克、亨利卡維爾、傑西艾森伯格、傑瑞米艾朗更分別入選最爛導演、男主角與男配角。目前所釋出的大名單將由會員投票，並在1月23日公布正式入圍名單。

「最爛影片票選名單」：

《刺客教條》
《蝙蝠俠對超人：正義曙光》
《最美的安排》
《黑暗來臨》
《阿公歐買尬》
《分歧者3：赤誠者》
《格雷的五十道黑影》
《荷魯斯之眼：王者爭霸》
《希拉蕊的美國：揭露民主黨》
《ID4星際重生》
《全面攻佔2：倫敦救援》
《幸福百分百》
《自殺突擊隊》
《名模大間諜2》

完整名單

相關新聞

推薦新聞
（影音）EXID推中文版《上下》 竟因MV挨轟？ （影音）EXID推中文版《上下》 竟因MV挨轟？
2017/01/10 17:26
修杰楷斷不開「小三」只想黏著她 修杰楷斷不開「小三」只想黏著她
2017/01/10 17:20
輸掉金球影后 女星主演兩片在英國奧斯卡共入圍18項！ 輸掉金球影后 女星主演兩片在英國奧斯卡共入圍18項！
2017/01/10 17:17
台北書展大獎公布 馬家輝妙語如珠 台北書展大獎公布 馬家輝妙語如珠
2017/01/10 17:14
馬景濤嫩妻曬健身照 前凸後翹身材超誘人 馬景濤嫩妻曬健身照 前凸後翹身材超誘人
2017/01/10 17:10
懷孕5月伸展拉好拉滿 劉真自責釀「胎盤剝離」 懷孕5月伸展拉好拉滿 劉真自責釀「胎盤剝離」
2017/01/10 17:06
安以軒健康亮紅燈 5種藥+打針硬上工 安以軒健康亮紅燈 5種藥+打針硬上工
2017/01/10 17:05
（影音）臉書功能好 歌手冷戰林曉培靠按讚泯恩仇 （影音）臉書功能好 歌手冷戰林曉培靠按讚泯恩仇
2017/01/10 17:00
節目苦吃土老公卻傳偷吃 楊冪：去年最對不起家人 節目苦吃土老公卻傳偷吃 楊冪：去年最對不起家人
2017/01/10 16:51
海倫清桃夫撇跑船 放話懸賞1億證清白 海倫清桃夫撇跑船 放話懸賞1億證清白
2017/01/10 16:35
Angelababy卸貨倒數 孕肚竟消失？ Angelababy卸貨倒數 孕肚竟消失？
2017/01/10 16:19
曾和田麗相戀4年 馬景濤：她是我最刻骨銘心的一段 曾和田麗相戀4年 馬景濤：她是我最刻骨銘心的一段
2017/01/10 16:14
才搶下小巨蛋 「兄弟本色」竟驚爆解散 才搶下小巨蛋 「兄弟本色」竟驚爆解散
2017/01/10 15:44
野生閃電俠日本街頭被捕獲！搞怪偷咬路人圍巾 野生閃電俠日本街頭被捕獲！搞怪偷咬路人圍巾
2017/01/10 15:23
被問還喜歡尹恩惠嗎？金鐘國測謊露餡 被問還喜歡尹恩惠嗎？金鐘國測謊露餡
2017/01/10 15:10
瑞莎女兒說的第一個字 竟然是... 瑞莎女兒說的第一個字 竟然是...
2017/01/10 15:07
惡搞好萊塢地標 主謀自首真實身分是… 惡搞好萊塢地標 主謀自首真實身分是…
2017/01/10 15:06
豬哥亮從影最犧牲演出曝光 新片強吻林玟誼 豬哥亮從影最犧牲演出曝光 新片強吻林玟誼
2017/01/10 14:54
企圖掩飾家暴？布裘共同聲明封存法律文件 企圖掩飾家暴？布裘共同聲明封存法律文件
2017/01/10 14:20
（影音）余文樂為了操出大肌肌 哽咽「晚餐只有6顆藍莓」 （影音）余文樂為了操出大肌肌 哽咽「晚餐只有6顆藍莓」
2017/01/10 14:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.