金酸莓獎票選開跑 《蝙蝠俠對超人》恐成最大「贏家」

〔即時新聞／綜合報導〕2016金球獎在昨日盛大落幕，但在迎接2月的奧斯卡之前，同樣引發話題的「金酸莓獎」也即將登場，入選大名單已在日前出爐，最「風光」的當屬DC超級英雄電影《蝙蝠俠對超人：正義曙光》。

上映不久的《刺客教條》也入選最爛影片。（圖片擷取自「Assassin's Creed Movie」臉書）

金酸莓獎的舉辦日前皆搶在奧斯卡前一天，不少得將人也展現風度現身領獎，成為網路上津津樂道的話題，也替奧斯卡炒熱氣氛。而本屆的金酸莓獎中，「最爛影片」一共有14部入選。

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》除了最爛影片外，還入選最爛劇本、最爛系列電影，導演查克史奈德、演員班艾佛列克、亨利卡維爾、傑西艾森伯格、傑瑞米艾朗更分別入選最爛導演、男主角與男配角。目前所釋出的大名單將由會員投票，並在1月23日公布正式入圍名單。

「最爛影片票選名單」：



《刺客教條》

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》

《最美的安排》

《黑暗來臨》

《阿公歐買尬》

《分歧者3：赤誠者》

《格雷的五十道黑影》

《荷魯斯之眼：王者爭霸》

《希拉蕊的美國：揭露民主黨》

《ID4星際重生》

《全面攻佔2：倫敦救援》

《幸福百分百》

《自殺突擊隊》

《名模大間諜2》

完整名單