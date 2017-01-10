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自認跨年演唱出包好委屈 花蝴蝶將暫退社群媒體

2017/01/10 12:04

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉在美國紐約時報廣場上進行跨年演唱時，疑因耳麥出了問題而在台上乾瞪眼，更被抓包對嘴，淪為巨大笑柄。（路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉，新年的一開始就不好過，因為她於去年12月31日深夜在美國紐約時報廣場上進行跨年演唱時，疑因耳麥故障讓表演大開天窗，她在整段演出中除了哼幾句外，其餘時間幾乎都只是在踱步瞪眼，更索性把麥克風往前遞逼觀眾唱，也當場被抓包對嘴，淪為巨大笑柄。這讓花蝴蝶簡直氣炸了，認為自己遭製作單位「衝康」的她，先前曾放話要求對方正式道歉，否則將採取法律途徑解決；而現在，她又公開發表了一份錄音檔，認為自己因為這場事情遭到羞辱，受到不小傷害，因此決定要暫時退出社群媒體，引發譁然。

因為從耳麥中幾乎沒有聽到聲音，瑪麗亞凱莉當時只好尷尬把麥克風往前遞，讓觀眾來代替她演唱。（路透社）

花蝴蝶8日晚間在自己的推特及臉書上傳了一份錄音檔，表示要親自來澄清這起跨年演唱出包事件，她強調自己原本是抱持歡欣喜悅的心情來參加這場慶祝新年到來的演出，但沒想到製作團隊的硬體設備出了包，讓她成為眾矢之的，依然把錯怪罪到別人頭上；至於針對「對嘴」爭議，花蝴蝶則辯駁：「讓一個歌手站在吵鬧、寒冷、煙霧繚繞，且有上萬人聚集的時代廣場上，還要求他進行現場演唱，這根本是不切實際的，特別是他們的耳麥還根本沒起到任何作用。」

對於自己的對嘴爭議，瑪麗亞凱莉則反駁要一名歌手在寒風中萬人聚集的吵鬧廣場上現場演唱，根本是「不切實際」的。（美聯社）

花蝴蝶更不忘指責那些酸民：「他們重挫了我，這一切成了眾人在新的一年來羞辱我的機會」，並放話：「我準備暫時退出社群媒體，雖然我仍會繼續進行我應盡的專業責任，但這也是個讓我終於能跟我所愛的人一起在3月份的巡迴演出之錢好好相處的機會。」雖然這些話仍吸引不少粉絲力挺，要她別在乎酸民的言論，好好享受自己的生活，但也有網友在看到花蝴蝶這番自認委屈想要取暖討拍的行徑後，依然完全不買單，認為她根本是在找各種理由為自己開脫。

瑪麗亞凱莉在一份錄音檔中表示因為被酸民重挫，所以放話將暫退社群媒體。（翻攝自瑪麗亞凱莉臉書）

瑪麗亞凱莉錄音檔影片：〈影片取自瑪麗亞凱莉臉書，如遭移除敬請見諒〉

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