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夫爽勾2女開房間 《琅琊榜》女星慘被劈腿

2017/01/10 11:22

佟麗婭出道多年，近期以電視劇《琅琊榜2》受到關注。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星佟麗婭以「新疆小姐」亞軍之姿進入演藝圈，憑《宮》、《北京愛情故事》等劇走紅，近來接拍《琅琊榜2》受到關注，她和演員陳思誠因戲結緣，2014年步入婚姻，去年喜迎兒子「朵朵」誕生，一家三口幸福和樂，沒想老公近日竟被拍到勾2女進房過夜，有出軌之嫌，引發軒然大波。

佟麗婭（左）與老公陳思誠（右）結婚近3年，去年喜迎兒子「朵朵」誕生，一家三口幸福和樂。（翻攝自微博）

《全明星探》報導，佟麗婭與陳思誠在上海趕拍新戲，在戲份告一段落後，便先回北京住處，沒想到才離開一天，老公就出事了！陳思誠9日被拍到和多名女子唱KTV，凌晨散攤後，與一位酷妹同車回飯店，該女半夜進入他房間，2小時後又有一位女子前來會合，開門時身上還疑似換上浴袍，跟拍記者在房外等到早上都未見有人離開房間。

陳思誠被拍到與2女在飯店過夜。（翻攝自微博）

消息曝光後，網友皆替佟麗婭抱不平，紛紛留言：「都是新疆小姐了還能出軌啊」、「小孩還沒滿周歲，真不值」、「出軌就是渣！」有網友肉搜出與陳思誠同房女疑為嫩模齊琦，她曾演出《西遊記之女兒國》，但也有人認為影片沒有拍到具體出軌證據，有可能在房討論工作，目前雙方尚未對此事做出回應，佟麗婭的親友則向媒體表示，現在還在確認事情的真偽，「丫丫（佟麗婭的暱稱）現在也不想說這個事情」，出軌事件也登上微博熱搜。

陳思誠疑似出軌事件，登上微博熱搜榜。（翻攝自微博）

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