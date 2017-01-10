限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）萌娃合體！咘咘人氣夯 Mia追著親又抱

2017/01/10 10:36

咘咘（左）突然被Mia抱，可愛的臉蛋竟嚇到扭曲。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕賈靜雯去年與修杰楷姊弟戀修成正果，婚後育有1女，愛女「咘咘」擁有一雙水汪汪大眼，加上精緻的五官，可愛模樣深受大批粉絲追捧，沒想到現就連小朋友界也受到高度歡迎，讓可愛的Mia又親又抱。

賈靜雯夫妻與楊銘威、方志友夫妻感情深厚，繼去年耶誕節各自帶著愛女，一同歡度過節，萌娃們齊聚一堂好不熱鬧，咘咘與Mia合體，還讓不少粉絲直喊超可愛，沒想到咘咘與Mia再次相見歡。昨晚方志友在Instagram分享萌娃可愛互動影片，影片中，咘咘一雙水汪汪大眼，古靈精怪地四處看，Mia則開心萌喊咘咘，隨後就撲上去抱著咘咘，但咘咘似乎被突如其來的擁抱嚇到，除了可愛的臉蛋扭曲外，還嚇得趕緊從Mia懷裡跑走，不過可愛的Mia還是緊追在後，搶著要抱咘咘並獻吻，模樣相當有愛，萌度十足的咘咘，果然魅力無法擋，也超受同齡小朋友愛戴。

咘咘（左）與Mia（右）昨日相見歡。（翻攝自Instagram）

相關影片：〈影片取自Instagram臉書，如遭移除敬請見諒〉

小幼稚園

@beatricefang 張貼的影片 於 張貼

相關新聞

推薦新聞
大嬸變正妹 女星瞬間年輕20歲 大嬸變正妹 女星瞬間年輕20歲
2017/01/10 06:33
拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
2017/01/10 07:08
自我感覺良好 海倫清桃狂戰網友「我們有頭有臉，有社會責任」 自我感覺良好 海倫清桃狂戰網友「我們有頭有臉，有社會責任」
2017/01/10 06:47
海倫清桃身世造假 鄰居怒斥：這很可惡！ 海倫清桃身世造假 鄰居怒斥：這很可惡！
2017/01/10 07:05
「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
2017/01/10 06:00
男星假戲真做 當著人妻老公面前喊「我愛妳」 男星假戲真做 當著人妻老公面前喊「我愛妳」
2017/01/10 07:15
恩愛曬過頭！男星偷拍妻裸睡 PO網分享 恩愛曬過頭！男星偷拍妻裸睡 PO網分享
2017/01/10 08:27
回歸鄉村！貝克漢一家豪砸2億要搬到豪華農莊去 回歸鄉村！貝克漢一家豪砸2億要搬到豪華農莊去
2017/01/10 08:33
米倉涼子「女醫」 霸氣天真 狂撈4710萬 米倉涼子「女醫」 霸氣天真 狂撈4710萬
2017/01/10 09:21
抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲 抓到了！豐臀金3億珠寶搶案 警方逮17人最老70歲
2017/01/10 08:57
窪塚洋介曬父子日常照 帥兒首亮相 窪塚洋介曬父子日常照 帥兒首亮相
2017/01/10 08:39
（影音）知名作家靠這招討老婆歡心 快學起來！ （影音）知名作家靠這招討老婆歡心 快學起來！
2017/01/10 08:39
人氣夯爆！AOA雪炫卻揭露私下不常被認出 人氣夯爆！AOA雪炫卻揭露私下不常被認出
2017/01/10 08:57
倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口 倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口
2017/01/10 06:00
（影音）萌娃合體！咘咘人氣夯 Mia追著親又抱 （影音）萌娃合體！咘咘人氣夯 Mia追著親又抱
2017/01/10 10:36
艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚 艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚
2017/01/10 06:00
Under Lover呼麻仍拿獎 鼓鼓罩丁噹幫過濾對象 Under Lover呼麻仍拿獎 鼓鼓罩丁噹幫過濾對象
2017/01/10 06:00
陳宣儒蒙羞《灣生》 願繳回金鼎獎座 陳宣儒蒙羞《灣生》 願繳回金鼎獎座
2017/01/10 06:00
梅姨轟川普霸凌 笑傲終身成就獎 梅姨轟川普霸凌 笑傲終身成就獎
2017/01/10 06:00
糗了〜小班頒獎凸槌 介紹入圍恍神 糗了〜小班頒獎凸槌 介紹入圍恍神
2017/01/10 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.