（影音）萌娃合體！咘咘人氣夯 Mia追著親又抱

咘咘（左）突然被Mia抱，可愛的臉蛋竟嚇到扭曲。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕賈靜雯去年與修杰楷姊弟戀修成正果，婚後育有1女，愛女「咘咘」擁有一雙水汪汪大眼，加上精緻的五官，可愛模樣深受大批粉絲追捧，沒想到現在就連小朋友界也受到高度歡迎，讓可愛的Mia又親又抱。

賈靜雯夫妻與楊銘威、方志友夫妻感情深厚，繼去年耶誕節各自帶著愛女，一同歡度過節，萌娃們齊聚一堂好不熱鬧，咘咘與Mia合體，還讓不少粉絲直喊超可愛，沒想到咘咘與Mia再次相見歡。昨晚方志友在Instagram分享萌娃可愛互動影片，影片中，咘咘一雙水汪汪大眼，古靈精怪地四處看，Mia則開心萌喊咘咘，隨後就撲上去抱著咘咘，但咘咘似乎被突如其來的擁抱嚇到，除了可愛的臉蛋扭曲外，還嚇得趕緊從Mia懷裡跑走，不過可愛的Mia還是緊追在後，搶著要抱咘咘並獻吻，模樣相當有愛，萌度十足的咘咘，果然魅力無法擋，也超受同齡小朋友愛戴。

咘咘（左）與Mia（右）昨日相見歡。（翻攝自Instagram）

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小幼稚園 @beatricefang 張貼的影片 於 2017 年 1月 月 9 7:32上午 PST 張貼