金球得獎感言挨轟 湯姆希德斯頓親自道歉了！

湯姆希德斯頓昨晚在金球獎上的得獎感言被認為帶有「白人優越主義」而挨轟，在網路上引發熱議。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第74屆金球獎在昨天盛大舉行，今年各獎項競爭都相當激烈，因此整場典禮看下來也十分刺激精彩，其中「洛基」湯姆希德斯頓就以《夜班經理》，奪得迷你影集或電視類的最佳男主角。由於他事前完全沒有想過真的能夠拿獎，所以幾乎可說是毫無準備地就上台發表得獎感言，顯得有些緊張的湯姆希德斯頓，當時簡短的與大家分享了一個他與聯合國兒童基金會一起到東非的蘇丹，來幫助當地孩子們的故事，特別要向那些待在當地的無國界醫生與護士們的辛苦付出致敬，沒想到卻被認為這番話帶有「白人優越主義」而挨轟，經過近一天的沉寂，湯姆希德斯頓本人對此親自在臉書上道歉了。

湯姆希德斯頓昨天憑藉《夜班經理》，奪得迷你影集或電視類的最佳男主角。（路透社）

不少國外網友在看了湯姆希德斯頓昨天在金球獎上的感言後，不僅沒有被他打動，反而認為他說當地的無國界志願醫師與護士們，在上個月的轟炸與躲避中，一口氣把《夜班經理》整套劇都看完，而他們身為藝人能夠「提供他們娛樂與解脫」，讓他備感驕傲的這番話，曲解成他話中帶有「白人優越主義」的成分存在，將自己視為對當地人來說「救世主」一般的存在。在各種批評聲浪與質問之下，湯姆希德斯頓今天（10日）就在自己的臉書上道歉，表示：「我只想說... 我完全同意我在昨晚金球獎上的表達欠雅。」

身為聯合國兒童基金會英國大使的湯姆希德斯頓，先前曾親自遠赴東非的蘇丹去進行公益活動。（翻攝自Unicef UK）

湯姆希德斯頓補充表示，自己當下真的太過緊張，所以嘴巴裡說出來的話就顯得有些口不擇言，不過他仍真摯強調：「我原本的意圖，只是想向那些不知疲券、勇敢為英國聯合國兒童基金會、無國界醫師組織、世界糧食計劃署貢獻自身能力的男女工作者，還有南蘇丹當地即使遇上生存逆境，仍不放棄在當中尋找希望與快樂的孩子們致敬罷了，我為自己亂了方寸道歉。」不少粉絲看了都大感心疼，認為湯姆希德斯頓原本良善的用意竟被曲解成這種程度，之後甚至還得為此出來發表道歉聲明，令人相當難受，也肯定他一直以來為公益事業的付出，力挺他的做為。

湯姆希德斯頓臉書道歉全文。（翻攝自湯姆希德斯頓臉書）

湯姆希德斯頓金球獎得獎感言影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉