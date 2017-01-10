限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

湯姆哈迪想拍《瘋狂麥斯》續集！「在等他們呼叫我」

2017/01/10 11:16

湯姆哈迪透露自己已經準備好要接拍《瘋狂麥斯：憤怒道》續集。（翻攝自Collider）

〔記者陳昱均／台北報導〕由導演喬治米勒執導、於2015年上映的《瘋狂麥斯：憤怒道》，因出色的美術設計、札實幾乎不靠CGI後製的精彩特效獲得各界好評，並在第88屆奧斯卡金像獎上入圍的10個獎項中，風光拿下6大獎項，受到巨大了肯定。之前導演喬治米勒就曾透露，他已經簽下後續《瘋狂麥斯：憤怒道》等3部續集片約，也仍會繼續執導，但究竟何時才會開拍推出，暫時仍不清楚；然而，男主角湯姆哈迪，最近在受訪時就迫不及待地表示，自己相當希望能繼續拍續集，甚至已經做好隨時被劇組召喚的準備。

《瘋狂麥斯：憤怒道》片中的美術設計、服裝、特技場面等都相當優秀，備受肯定。（翻攝自Christy Lemire）

湯姆哈迪最近接受《The Wrap》訪問時，大讚《瘋狂麥斯：憤怒道》真的是一部好片，也開心表示：「我相信一定會有續集的」，同時補充雖然自己也還不知道續集什麼時候才會開始製作，但是認為應該已經是被確定好會著手進行的項目，「我正在等待（劇組）呼叫的到來！」然而，在片中飾演「芙莉歐莎」的莎莉賽隆，就曾坦承與湯姆哈迪在拍攝時確實不和，這也令影迷擔心她是否還會回歸參演；不過她先前在接受訪問時，也曾表示：「我非常願意再度將這個角色重設到我的身上」，甚至說：「希望導演會打電話給我」，讓人燃起一線希望，2位主角現在都已做好回歸準備，續集究竟何時會誕生，就只能看導演喬治米勒什麼時後把劇本給搞定了。

雖然莎莉塞隆（右）曾自爆與湯姆哈迪（左）不合，但2人都十分希望能夠繼續參演《瘋狂麥斯：憤怒道》續集。（翻攝自Shminhe）

相關新聞

推薦新聞
戀情有譜？阿嬌勾翻版陳偉霆回飯店 戀情有譜？阿嬌勾翻版陳偉霆回飯店
2017/01/10 12:28
李光洙最後告白 7年來對不起宋智孝 李光洙最後告白 7年來對不起宋智孝
2017/01/10 12:26
自認跨年演唱出包好委屈 花蝴蝶將暫退社群媒體 自認跨年演唱出包好委屈 花蝴蝶將暫退社群媒體
2017/01/10 12:04
金球得獎感言挨轟 湯姆希德斯頓親自道歉了！ 金球得獎感言挨轟 湯姆希德斯頓親自道歉了！
2017/01/10 09:59
窪塚洋介曬父子日常照 帥兒首亮相 窪塚洋介曬父子日常照 帥兒首亮相
2017/01/10 08:39
回歸鄉村！貝克漢一家豪砸2億要搬到豪華農莊去 回歸鄉村！貝克漢一家豪砸2億要搬到豪華農莊去
2017/01/10 08:33
男星假戲真做 當著人妻老公面前喊「我愛妳」 男星假戲真做 當著人妻老公面前喊「我愛妳」
2017/01/10 07:15
拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
2017/01/10 07:08
（影音） 被說「有後台」金馬影后馬思純道辛酸史 （影音） 被說「有後台」金馬影后馬思純道辛酸史
2017/01/09 22:05
（影音）舊愛激吻死侍 艾瑪史東反應惹噴笑 （影音）舊愛激吻死侍 艾瑪史東反應惹噴笑
2017/01/09 21:35
小布金球獎驚喜現身 外媒驚：離婚後也變太帥 小布金球獎驚喜現身 外媒驚：離婚後也變太帥
2017/01/09 20:53
潤娥13日會台粉唱中文歌 唱哪首賣關子 潤娥13日會台粉唱中文歌 唱哪首賣關子
2017/01/09 20:22
GD被爆擁師妹入懷 公司回應緋聞了 GD被爆擁師妹入懷 公司回應緋聞了
2017/01/09 19:20
（影音）安宰賢突襲簽名會 具惠善慌張簽「具大人」 （影音）安宰賢突襲簽名會 具惠善慌張簽「具大人」
2017/01/09 19:15
胡歌傳赴美休息 推金馬戲約「願意放下眼前的所有」 胡歌傳赴美休息 推金馬戲約「願意放下眼前的所有」
2017/01/09 18:22
王寶強爆緋聞 愛上大2歲「小范冰冰」 王寶強爆緋聞 愛上大2歲「小范冰冰」
2017/01/09 17:31
小三影后金敏喜復出 密偕不倫導演拍片被抓包 小三影后金敏喜復出 密偕不倫導演拍片被抓包
2017/01/09 17:19
《金球紅毯》「梅伯」好威風！牽26歲大肚女友曬恩愛 《金球紅毯》「梅伯」好威風！牽26歲大肚女友曬恩愛
2017/01/09 16:14
艾瑪史東奪金球影后 舊愛為她起立鼓掌超感人！ 艾瑪史東奪金球影后 舊愛為她起立鼓掌超感人！
2017/01/09 15:00
《金球獎》分手泰勒絲人氣回歸 洛基帥翻紅毯 《金球獎》分手泰勒絲人氣回歸 洛基帥翻紅毯
2017/01/09 14:27
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.