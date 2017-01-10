湯姆哈迪想拍《瘋狂麥斯》續集！「在等他們呼叫我」

湯姆哈迪透露自己已經準備好要接拍《瘋狂麥斯：憤怒道》續集。（翻攝自Collider）

〔記者陳昱均／台北報導〕由導演喬治米勒執導、於2015年上映的《瘋狂麥斯：憤怒道》，因出色的美術設計、札實幾乎不靠CGI後製的精彩特效獲得各界好評，並在第88屆奧斯卡金像獎上入圍的10個獎項中，風光拿下6大獎項，受到巨大了肯定。之前導演喬治米勒就曾透露，他已經簽下後續《瘋狂麥斯：憤怒道》等3部續集片約，也仍會繼續執導，但究竟何時才會開拍推出，暫時仍不清楚；然而，男主角湯姆哈迪，最近在受訪時就迫不及待地表示，自己相當希望能繼續拍續集，甚至已經做好隨時被劇組召喚的準備。

《瘋狂麥斯：憤怒道》片中的美術設計、服裝、特技場面等都相當優秀，備受肯定。（翻攝自Christy Lemire）

湯姆哈迪最近接受《The Wrap》訪問時，大讚《瘋狂麥斯：憤怒道》真的是一部好片，也開心表示：「我相信一定會有續集的」，同時補充雖然自己也還不知道續集什麼時候才會開始製作，但是認為應該已經是被確定好會著手進行的項目，「我正在等待（劇組）呼叫的到來！」然而，在片中飾演「芙莉歐莎」的莎莉賽隆，就曾坦承與湯姆哈迪在拍攝時確實不和，這也令影迷擔心她是否還會回歸參演；不過她先前在接受訪問時，也曾表示：「我非常願意再度將這個角色重設到我的身上」，甚至說：「希望導演會打電話給我」，讓人燃起一線希望，2位主角現在都已做好回歸準備，續集究竟何時會誕生，就只能看導演喬治米勒什麼時後把劇本給搞定了。

雖然莎莉塞隆（右）曾自爆與湯姆哈迪（左）不合，但2人都十分希望能夠繼續參演《瘋狂麥斯：憤怒道》續集。（翻攝自Shminhe）