（影音）知名作家靠這招討老婆歡心 快學起來！

林書煒（左）和蔡詩萍結婚多年感情始終甜甜蜜蜜。（翻攝自林書煒臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕相差17歲，牽手度過一生，在上一代並不稀奇，不過在台灣還是鳳毛麟角，知名作家蔡詩萍和廣播節目主持人林書煒這對銀色夫妻，不但甜蜜扶持，還在鎂光燈下受到大家祝福，而蔡詩萍成功擄獲妻子芳心，有一套獨門撇步。

昨天林書煒一早在廣播電台準備節目資料，蔡詩萍捧著一束大大的鮮花，悄悄地現身廣播公司，然後大方地開了門，這一幕，讓林書煒看得又驚又喜，當場蔡詩萍還送上熱吻，讓她笑得更加燦爛。

蔡詩萍現身廣播公司錄音室門口，準備給老婆林書煒驚喜。（翻攝自林書煒臉書）

原來蔡詩萍當年就是靠這招，才成功把美嬌娘娶回家，網友看到2人鶼鰈情深的婚姻，大呼「太感動了啦！!蔡大哥萬歲」、「太甜蜜了」。原來昨天是林書煒廣播節目《POP最正點》首播，事後她笑說：「哇哈哈~蔡爸爸突擊直播間現場，我的反應&表情也太『阿嬸』了啊！」

相關影片：〈影片取自林書煒臉書，如遭移除敬請見諒〉

蔡詩萍（右）當眾獻吻，讓林書煒HIGH翻天。（翻攝自林書煒臉書）