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回歸鄉村！貝克漢一家豪砸2億要搬到豪華農莊去

2017/01/10 08:33

貝克漢夫妻倆最近物色到一棟位在鄉村地區的豪宅，被爆已經決定買下並準備帶著全家一起搬進去。（翻攝自DailyFeeders）

〔記者陳昱均／綜合報導〕前「足球金童」貝克漢，元旦時才帶著一家6口到馬爾地夫度假，而沒想到度假完之後，就傳出他和妻子維多利亞已經物色到一處位在英國古色古香的鄉村科茨沃爾德（Cotswolds）中心地帶的一處農莊豪宅，準備舉家搬遷到該處的消息，夫妻倆豪擲了5萬英鎊（約台幣2億元）要來享受慢活人生。

貝克漢一家6口先前才遠赴馬爾地夫度假迎接新年的到來。（翻攝自貝克漢Instagram）

去年貝克漢與導演好友蓋瑞奇一起到鄉間打獵後，似乎就愛上了鄉村生活，當時就與妻子維多利亞不斷在挑選是否有適合的物件可以買下並讓全家搬進去住，後來他們在去年聖誕節之前，就挑中了這間接近牛津郡奇平諾頓區的宅邸，相關人士就向《太陽報》透露：「那其實是一棟挺破舊的建築，不過後來被裝修過了，有傳聞說貝克漢夫妻已經打算買下。」

貝克漢（右）去年與導演好友蓋瑞奇一起去打獵後，似乎就愛上了鄉村生活。（翻攝自GQ）

該建築物足足花了2萬英鎊（約台幣8千萬元）的翻修費來大變身成豪宅，是由三棟被英國列為二級保護的建物所共同連結組成的，中間則由2個藍玻璃做成的通道將其串聯起來，裡面一共有9間房間，天花板則是被做成了挑高設計，周遭完全被2英畝的田地所包圍，擁有自己的槌球場以及蘋果園；等裝修完畢後，還會擁有3個停車場、數個大庭院，以及巨大的水上設施，完全五星級豪華享受。而該處也臨近包含哈利王子、前英國首相大衛卡麥隆、名模凱特摩絲等英國名流們最愛前去度假的「Soho Farmhouse」酒店，直接就該處美景與寧靜生活全部包了下來。

貝克漢夫妻所打算購入的農村豪宅原本有些破舊，翻修後則是由三棟被英國列為二級保護的建物所共同連結組成的，中間則由2個藍玻璃做成的通道將其串聯起來。（翻攝自每日郵報）

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