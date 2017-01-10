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男星假戲真做 當著人妻老公面前喊「我愛妳」

2017/01/10 07:15

蘇怡賢、吳閔碩攜手演出韓劇《女人的秘密》。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓劇《女人的秘密》由實力派演員蘇怡賢、吳閔碩、金允書共同演出。女星蘇怡賢在劇中飾演天才芭蕾舞者，因被昔日閨密設局發生意外失去記憶，老公、孩子也全被壞心閨密搶走，處境相當悲慘。然而，她戲內苦情，戲外卻是幸福人妻，與老公印橋鎮的好感情，讓戲中搭檔吳閔碩看了也直呼羨慕。

韓劇《女人的秘密》中，蘇怡賢、吳閔碩有不少感情對手戲，6個月拍攝期讓2人建立好默契。（東森戲劇台提供）男星吳閔碩先前演出《未生》、《Kill me heal me》等劇闖出知名度，卻一度陷入低潮，直到《女》劇導演、編劇持續不斷邀約演出，才又回歸戲劇作品。劇中，他與女星蘇怡賢經歷苦戀、生離死別再重逢，情感起伏激烈程度讓2人下戲回家後，都呈現發呆狀態。而去年底，蘇怡賢穿上深V禮服，攜手老公印橋鎮登上「2016 KBS 演技大獎」頒獎典禮，夫妻倆手勾手當眾曬恩愛，讓吳閔碩看到笑稱：「謝謝蘇怡賢小姐當了我六個月的老婆，我愛你，真的很羨慕印喬鎮先生啊！」《女》劇10日起，週一至週五晚間9點在東森戲劇台播出。

女星蘇怡賢日前與老公印橋鎮甜蜜登「2016 KBS 演技大獎」。
（翻攝自STARNEWS）

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