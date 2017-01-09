（影音）張立昂認愛邵雨薇 坦言「不否認情侶關係」

〔記者吳志偉／台北報導〕張立昂和邵雨薇因演出《1989一念間》傳出假戲真做，兩人雖然多次約會被抓包，每每談到彼此關係，總是猛打太極不願正面回應，關係相當弔詭。不過今天（9日）他與劉奕兒出席SWATCH台北101形象店開幕活動，問到緋聞女友邵雨薇，竟大方回應「不否認彼此是情侶關係」，似乎有公開認愛的意味。

Swatch新品上市記者會，張立昂、劉奕兒。 （記者陳逸寬攝）

張立昂與邵雨薇過去曾被拍到在街上親密摟肩，也被目擊相約看電影並且共回愛巢，關係匪淺引人遐想。今天張立昂在活動上，被媒體問到跟邵雨薇算是正式公開交往嗎？他先是回：「沒有啊！我們就是做好現在的事情，珍惜相處的時間。」接著媒體再逼問：「所以不否認是情侶關係？」他竟回：「不否認。」等同正式認愛邵雨薇。

Swatch新品上市記者會，張立昂、劉奕兒。 （記者陳逸寬攝）

活動上，他與最近合拍《浮士德的微笑》的師妹劉奕兒化身一日新郎、新娘，坦言想在5年內結婚，表示：「現在努力想成為照顧人家的肩膀。」至於之前訪問曾提到農曆年有空去邵雨薇家拜年，則說：「現在時間不確定，目前戲還在拍，再看安排。」

Swatch新品上市記者會，張立昂、劉奕兒（中）與模特兒一起展示新品。（記者陳逸寬攝）