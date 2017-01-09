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台粉送機唱《知足》 李準基感動險飆淚

2017/01/09 22:18

李準基今搭機返韓，聽到粉絲合唱，特地停下腳步揮揮手。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲「韓版四爺」李準基昨在台北國際會議中心開唱，活動長達3小時，他除秀歌藝，韓文歌、中文歌、RAP一次唱足，還大跳女團「TWICE」和天團「BIGBANG」歌曲，嬌媚、帥氣模樣全都獻給粉絲，一度賣力跳到腳抽筋，精彩演出讓台粉大喊好滿足。今傍晚時分，他搭機離台，吸引大批粉絲到場送機，並大唱五月天《知足》，回禮給歐巴，粉絲用心讓他事後直呼差點飆淚。

李準基昨在台北國際會議中心開唱，載歌載舞3小時。（IME提供）

李準基昨晚活動結束後，和工作人員一同到知名麻辣火鍋店用餐，店外聚集不少粉絲等著看偶像一面，有粉絲不小心跌倒，他也趕忙上前扶起對方；今他搭機回韓，班機未對外公開，仍舊吸引大批送機人潮，粉絲現場驚喜獻唱《知足》，他特地停下腳步，隨著歌聲揮揮手。他事後在Instagram，特地用中文更新貼文，表示：「在機場聽到天使們歌聲，我眼淚都出來了。」並承諾一定會再來台舉辦活動，最後補了一句「我愛你哦！」用心回應讓粉絲相當開心。

李準基昨開唱，大跳天團「BIGBANG」歌曲。（IME提供）李準基（左）昨跳到抽筋，保鑣當場上台替他喬回來。（IME提供）李準基今搭機返韓，吸引大批粉絲到場送機。（讀者提供）

相關影片：（影片擷取自Instagram，如遭移除敬請見諒）

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