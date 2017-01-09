（影音） 被說「有後台」金馬影后馬思純道辛酸史

馬思純出道以來有許多默默無名的作品。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金馬影后馬思純7歲就演出電影，出道10幾年演過20幾部作品但卻一直都默默無名，大家最為熟悉的是她是中國女星蔣雯麗的外甥女，未成名時常會聽到別人對她的冷眼冷語，稱她有「很硬的後台」但卻沒有太大的表現，一直到去年演出「七月與安生」在台灣得到金馬獎影后殊榮，這才引起廣大的關注。

第53屆金馬獎頒獎典禮；最佳女主角獎馬思純（左）、周冬雨。（資料照，記者王文麟攝）

馬思純近日上節目聊到被指「有後台」的辛酸史，主持人問她：「為什麼不乾脆好好利用阿姨是蔣雯麗的關係來獲取更多厲害的角色？」她表示即使自己的媽媽是蔣雯麗的經紀人，但「後台」的功用僅僅到提供有新戲資訊給她，讓她去試戲、試鏡「至於別人要不要用妳，選不選擇妳，我媽媽和小姨真的沒有這麼大的能力去左右別人。」聊到小姨蔣雯麗還愧疚地常對她說「其實我也沒有幫妳什麼，可是卻讓妳被別人說成這樣。」言談之間，出道以來所受的流言蜚語不少，吃過不少苦。

馬思純上節目談起自己被說有後台的事情。（翻攝自微博）

馬思純的小姨是中國資深女星蔣雯麗（左）。（翻攝自微博）

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