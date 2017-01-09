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T.O.P入伍前五人最後演出 感性發言惹哭粉絲

2017/01/09 22:19

BIGBANG一連兩天在首爾開安可演唱會。（翻攝自V APP）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團「BIGBANG」一連兩日的十週年安可演唱會在昨日圓滿落幕，這是T.O.P入伍前最後一次全體開唱，對成員和粉絲都有著非比尋常的意義，當天除了同公司後輩「WINNER」和「Blackpink」到場支持外，嚴正花、朴寶劍、「防彈少年團」V和Jin等人也都是座上賓。

「防彈少年團」金泰亨（藝名V）和朴寶劍（右）低調現身在BIGBANG演唱會。（合成圖，翻攝自Instagram）

據《Kpopn》報導，出道10周年加上T.O.P入伍前最後一次演唱會，兩天共吸引6萬4千名粉絲到場支持，談及作為團內首位入伍的 T.O.P，勝利表示這是BIGBANG最後五人的最後演出，非常感謝粉絲出道以來的支持，讓聽到這裡的粉絲忍不住哽咽，成員連忙強調BIGBANG的活動不會結束，而是以另一個模樣開始，太陽也說：「雖然勝利說是最後，但我們並不是最後，只是短時間內不能在一起而已，因為是很自然的事，所以不用太擔心。」

T.O.P最後感性談起入伍前的想法，並承諾粉絲將會以最好的面貌回歸。（翻攝自V APP）

最後T.O.P感性地表示，成員都是從19歲開始沒有休息一直活動到現在，雖然會因為即將面對的環境感到害怕或孤單，「但由現在起只剩下約一個月，很感謝能夠以華麗的心情去暫時結束」並承諾在服役的兩年後，會以更好的面貌再和大家見面。

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