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（影音）舊愛激吻死侍 艾瑪史東反應惹噴笑

2017/01/09 21:35

「死侍」萊恩雷諾斯（左）在得知自己沒有得獎後，馬上與一旁的好友安德魯加菲爾德（右）來個火辣男男熱吻。（合成圖，翻攝自網路）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕第74屆金球獎頒獎典禮落幕，不少漏網鏡頭意外吸睛，「死侍」萊恩雷諾斯落敗影帝後，熱吻坐在身旁的「前蜘蛛人」安德魯加菲爾德，讓大批網友紛紛截圖收藏，而當艾瑪史東看到前男友安德魯加菲爾德激吻男人的影片，反應也讓網友笑噴。

萊恩雷諾斯以超級英雄電影《惡棍英雄：死侍》入圍本屆金球獎音樂或喜劇類最佳男主角，但最終敗給另一名「萊恩」、《樂來越愛你》的男主角萊恩葛斯林。當萊恩葛斯林風光上台領獎時，萊恩雷諾斯竟搞怪揪身邊好友安德魯抱頭熱吻，讓一旁的人都看傻眼，也成為典禮漏網亮點。

在金球獎採訪後台，有記者秀該段影片給萊恩葛斯林看，一旁的艾瑪史東原本興趣缺缺，但一聽到前男友安德魯加菲爾德的名字，立刻好奇湊上前看個究竟。萊恩葛斯林看完僅是淡定的微笑，倒是艾瑪史東看完，張大嘴驚呼「他們親了」？還驚訝地倒抽一口氣、別過身緩緩神，兩人極度對比的逗趣反應讓網友笑翻。

艾瑪史東逗趣反應：〈影片取自entertainmenttonightInstagram，如遭移除敬請見諒〉

Entertainment Tonight（@entertainmenttonight）張貼的影片 張貼

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