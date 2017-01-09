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施易男幫買塔位了心願 未料小明明跌倒驟逝

2017/01/09 21:12

施易男回憶小時候叛逆，曾因跟媽媽起衝突就離家出走。（年代提供）

〔記者洪素津／台北報導〕施易男與小明明巫明霞母子相依為命感情深厚，施易男日前上年代《別讓身體不開心》，聊到「可能要跟父母分離的那一天，你準備好了嗎？」，他說：「心中很怕一種失去的感覺，因為感受過那種痛。」父親過世後，施易男就告訴自己「媽媽隨時會離開」，孝順的他竭盡所能給媽媽最好。

許傑輝（左起）、蔡燦得、施易男上年代《別讓身體不開心》，大聊「可能要跟父母分離的那一天」。（年代提供）

幾年前媽媽透露想買靈骨塔，讓施易男相當害怕，一直想逃避，不過他還是幫媽媽完成心願，買了一個塔位給媽媽。卻怎麼樣也沒想到節目才剛錄完，媽媽因跌倒重創後腦杓去世，讓他悲痛萬分。

施易男回想起媽媽，媽媽總是把他當做小孩子，每天的飲食、出門要注意什麼、晚上回來要早點睡，媽媽總是悉心叮嚀，他也開心接受媽媽這樣的關心。他回憶說：「小時候因為叛逆，跟媽媽起衝突就離家出走。」長大後，發現媽媽說的都是對的，之後就都很聽媽媽的話。

施易男（左起）、蔡燦得、Selina、許傑輝聊親子情。（年代提供）

面對父母逐漸老去，主持人Selina也忍不住哽咽感動落淚說「去年9月她帶著全家人一起去義大利玩，想起小時候父母牽著她的手出去玩，這次換她牽著父母的手去旅遊，即便行程安排已經很輕鬆，還是能感受到父母體力已經沒有那麼好，明顯感覺到他們老了。」想起那趟旅程Selina感觸很深，在角色互換後，對爸媽有了更多的孝順及體諒，也懂得愛要即時。

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