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女星遭劈腿又被趕回台北 崩潰爆瘦至39公斤

2017/01/09 20:58

鍾欣怡上節目分享情史，沒想到講到一半突然笑場，讓主持人利菁以為是假的故事。（翻攝自鍾欣怡臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人鍾欣怡2014年和製作人孫樂欣結婚後，同年便生下一女小乖，一家三口婚姻相當幸福。日前她上《麻辣天后傳》分享遭前男友劈腿的往事，她表示自己就像電視劇或小說的女主角一般，最後一個得知，她以「整個人像被撕裂一樣痛」形容當下的感受，更因此爆受到39公斤。

鍾欣怡（左）上老公孫樂欣製作的節目。（翻攝自鍾欣怡臉書）

鍾欣怡上節目故事分享情史，談起當時很愛男友，雖然個性很合得來，但由於她忙拍八點檔，對方也到南部出差，讓兩人因為距離產生感情轉淡，當她戲剛殺青完想給對方驚喜，卻沒想到被以一句「妳回台北吧！我不想看到妳！」無情地趕回台北，讓她直言：「精神崩潰，每天吃不下，讓我真的瘦到39公斤！」

鍾欣怡和老公孫樂欣婚後產下一女小乖。（翻攝自鍾欣怡臉書）

鍾欣怡等到對方回北部後，看到前男友手機裡都是和小三的曖昧簡訊和通聯記錄，才知道自己遭男友劈腿，最後她用一年的時間才走出遭背叛的痛苦。節目是由來賓分享八卦或故事，讓其他人分辨故事的真偽，雖然鍾欣怡哽咽談起這段情史，但講到一半就突然笑場，讓利菁以為故事是假的，沒想到鍾欣怡蔣的故事是真的而遭到畫臉處罰。

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