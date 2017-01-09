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GD被爆擁師妹入懷 公司回應緋聞了

2017/01/09 19:20

GD（右）昨晚走出慶功宴會場，一把將Dara摟入懷中。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓夯團「BIGBANG」上周末在韓舉辦演唱會，由於團員T.O.P即將在下月入伍，5位成員短期內難合體，台下除擠滿粉絲外，不少藝人也隱身台下化身小歌迷，包括人氣演員朴寶劍、男團「防彈少年團」成員V、女團「Apink」娜恩都到場捧場。然而，昨晚「BIGBANG」舉辦慶功宴，隊長G-DRAGON霸氣摟著一名女子，被粉絲猜測是「2NE1」成員Dara，貼心護花舉動讓2人熱戀傳聞滿天飛。對此2人所屬經紀公司出面表示「一切只是小玩笑」。

當天，GD與一名穿著藍色帽T的女孩，一同走出慶功宴會場，外面擠滿大批粉絲，女方原先打算將帽子摘下，但GD隨即幫她拉下帽子，並摟入懷裡，一路護送女方走出人群。有粉絲比對女方的衣服及指甲樣式，推測該名女子應該就是「2NE1」成員Dara。

GD（右）和Dara同屬經紀公司「YG娛樂」，2人從練習生時期就是好友。（翻攝自網路）

GD過去曾與日本女星小松菜奈傳緋聞，私人Instagram帳戶內也滿是2人出遊照片，但雙方皆未對外承認戀情。而如今GD被拍到與「2NE1」成員Dara親密互動，由於他與Dara同屬經紀公司「YG娛樂」，2人從練習生時期就是好友，有不少歌迷認為GD只是下意識保護好友，也有網友認為2人對彼此都熟悉，很有可能日久生情。

對此，「YG娛樂」稍早出面表示，網路流傳的護花照片，只是因為GD在慶功宴上，曾半開玩笑邀Dara拍（親密）照，照片只是2人之間的小玩笑，一番話間接否認熱戀。

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