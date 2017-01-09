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（影音）小S新男神又換人 自曝「我愛XX，我需要工作！」

2017/01/09 21:26

小S在超市認真地選購食材。（翻攝自小S臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國際巨星小S最近都在家裡相夫教子，幾乎每日在臉書與粉絲分享自己的「煮婦」心得，即使素顏入鏡，自然的樣子卻還是美到參天。

小S逛超市，跟大家分享煮婦生活也一樣美。（翻攝自小S臉書）

小S今日在臉書分享自己到超市逛街的照片，幾張圖就讓粉絲大讚優雅，雖然有豪邁拉屎的蹲廁所姿勢，卻還是贏得粉絲好評，直呼她「不矯情」。小S表示「今天又要來當家庭煮婦！專注的找食材，熱情的煮菜，放鬆的喝酒，嚴厲的逼問女兒好不好吃！大概就是我最近的生活了，竟然還有看韓劇⋯⋯⋯⋯我愛孔劉（孔侑）！天啊，我需要工作！！！」幾句描述透露出國際巨星沒工作的時候就把重心放在家庭上，全心全意研究新菜單，煮飯之於還會更新一下最新韓劇，連心目中的男神也從港星陳偉霆到韓星孔侑，真的很流行。但她也似乎受不了平淡的狀態了，直呼自己需要工作！

小S今日挑戰新菜單。（翻攝自小S臉書）

孔侑。（翻攝自網路）

殊不知不到一小時，小S回家後竟又上傳了正要做鮭魚炊飯、薑汁豬肉、蛋捲的自戀影片，邊拍邊覺得自己實在是太美了，還大罵自己變態，讚嘆連對著鏡頭喝清酒都這麼美麗，未知鮭魚炊飯到底成功了沒就匆匆結束直播，風格獨特。

影片擷取自臉書，如遭移除請見諒。

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