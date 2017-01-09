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張兆志摃上讀者道歉 陳沂：真的滿衰的

2017/01/09 18:41

陳沂在臉書上針對張兆志事件開砲。（翻攝自陳沂臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕「George」張兆志近年在臉書以「喬志先生」身份，為粉絲解答感情疑惑，成功轉型成「兩性專家」，不過日前卻摃上讀者，沒想到最後卻是自己在臉書上公開致歉，不過此舉讓大砲主持人陳沂看不下去，有感而發：「張兆志真的滿衰小的！」

日前張兆志在臉書公開和採訪學生的對話，並暗指對方沒禮貌，讓對方覺得被惡意曲解，儘管張兆志已經隱匿對方姓名資訊，還是引來對方不快，學生因而在論壇《Dcard》上貼文，公布與張兆志的對話始末，最後張兆志在臉書po文道歉，事情才告一段落。

不過一向以犀利發言針砭時事的主持人陳沂卻為張兆志打抱不平，今天傍晚在臉書上表示：「張兆志真的滿衰小的，我想他的本意只是要教育小朋友寫信給陌生人請人家幫忙要有禮貌而已，拜託，他的心情我超懂！」

陳沂提到，如果每天收到一堆私訊，不是來問各種光怪陸離的問題，就是來請你幫他投票點讚，幫忙錄影片給他朋友，或是幫忙分享連結，賣東西的、找人找貓找狗的，要捐錢的，誰都會覺得超煩，氣憤地說：「尤其是而且這些不要臉的人寫信的語氣往往都超沒禮貌，覺得你是名人你理所當然要幫我。」

陳沂在臉書上針對張兆志事件開砲。（翻攝自陳沂臉書）

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