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曾宇謙挑戰自我 出新輯說心聲

2017/01/09 17:54

小提琴家曾宇謙將推出DG首張演奏專輯《夢幻樂章》。（環球音樂提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕「我想呈現給樂迷的就是整場獨奏會，其中有我一直以來想挑戰的夢幻曲目──恩斯特《夏日最後玫瑰變奏曲》。」即將於13日推出加盟環球唱片的首張演奏專輯《夢幻樂章》，曾宇謙透露專輯將展現更多他在琴弦上的可能性。

贏得2015年柴可夫斯基國際小提琴賽最高獎（唯一銀牌，金牌從缺）的曾宇謙，不只創下台灣音樂家在該賽的紀錄，《夢》專輯也創下許多台灣古典界第一，不僅專輯掛上古典樂大廠DG標籤，唱片也都由德國壓製。曾宇謙回憶4天在德國緊鑼密鼓的錄音，認為錄音的挑戰比現場更大，「錄音室裡會將音樂放大，讓我更吹毛求疵挑剔每個細節。」

曾宇謙說，比起現場演出精神的放鬆，錄音時他全程如一條繃緊的弦，每分每秒都要在最亢奮的狀態，大膽演出但也要細膩詮釋，「回頭檢視時，我總想哪邊可以再做更多一點，錄音彷彿是自我的挑戰。」

贏得大獎後，曾宇謙坦承演出的邀約變多，但他希望每場演出都是在自己的巔峰狀態，不僅每天仍練琴至少3小時以上，更打算一年只演出50至60場音樂會，「贏得獎項後，外界對我的看法或許會改變，但我對自己的看法仍然沒變，要做就是得做到最好！」專輯中收錄曾宇謙從9歲到現在就想挑戰的炫技曲目《夏日最後玫瑰變奏曲》，「那時我聽到是小提琴家宓多里的版本，彷彿是音樂之神才能拉奏的樂章。」曾宇謙也期待透過該曲，向樂迷展現迄今的音樂成績。

曾宇謙加盟環球首張專輯《夢幻樂章》將於13日正式發行，15日晚上6點將在台北信義誠品舉行首場簽名會。

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