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小三影后金敏喜復出 密偕不倫導演拍片被抓包

2017/01/09 17:19

導演洪尚秀（左）、金敏喜2年前因合作電影《錯戀》結緣。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲女星金敏喜去年6月被爆，勾搭55歲已婚導演洪尚秀，2人爆出不倫戀逾半年，為避風頭選擇遠走美國，今傳出2人已著手進行復出計畫，更被目擊在首爾秘密拍片，準備再推出新作，絲毫不在意外界眼光。

導演洪尚秀（右）、女星金敏喜被抓包，低調在首爾拍片。（翻攝自TV REPORT）

金敏喜與導演洪尚秀2年前因合作《錯戀》結緣，自從爆出不倫戀後，洪尚秀與結縭31年的妻子，就斷絕聯絡，甚至拒付女兒學費。去年11月，洪尚秀向首爾家庭法院申請離婚調停，但妻子拒絕簽字蓋章，夫妻倆進入離婚訴訟手續。而金敏喜被貼上小三標籤後，選擇低調神隱，即使主演電影《下女的誘惑》，替她贏得青龍獎影后獎項，她也不出席領獎。

導演洪尚秀（左二）、女星金敏喜（左一）被抓包，低調在首爾拍片。（翻攝自TV REPORT）

據韓媒《TV REPORT》報導，洪尚秀、金敏喜去年雖低調神隱，但已陸續合作2部電影，包括《夜晚獨自一人的海灘》，另一部名稱未定。這次拍攝的作品，演員當天到拍攝現場才會拿到劇本，目前電影片名以及故事內容都未對外公開，由金敏喜以及男星權海孝主演，洪尚秀執導。

洪尚秀（右）過馬路時，替身旁金敏喜注意來往車輛。（翻攝自TV REPORT）

由於在冬天拍攝，洪尚秀、金敏喜2人都包得密不透風，金敏喜出現在片場不是用圍巾蓋頭，就是戴著口罩現身，顯得相當低調。而2人過馬路時，洪尚秀還會替身旁金敏喜注意來往車輛，貼心小舉動讓身旁金敏喜露出燦笑。

洪尚秀、金敏喜從片場離開過馬路時，洪尚秀走在前方幫忙注意來往車輛。（翻攝自TV REPORT）

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