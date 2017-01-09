康熙吳宗憲同時落水 陳漢典：當然先救憲哥

陳漢典自從離開《康熙》之後，已經是個獨當一面的主持人。（公視提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳漢典自擔任綜藝《康熙來了》助理主持後知名度大開，現在橫跨主持、電影、電視劇等領域，被認為是星途順遂的藝人之一。他近日接受專訪談起和吳宗憲、蔡康永與小S的合作經驗，認為在「康熙」身上學到問來賓問題的技巧，在吳宗憲身上則學到見縫插針談話、做效果。

陳漢典（中）因為《康熙來了》中成了最有名的綠葉，進而發展成獨當一面的主持人。（翻攝自臉書）

據《蘋果日報》報導，陳漢典至從《康熙來了》停播後，目前和吳宗憲搭檔一起主持《綜藝大熱門》，他表示小S和蔡康永雙雙請辭時，一度感到慌張無助，直到和吳宗憲搭檔才找回定位、恢復自信。被問到當吳宗憲、小S和蔡康永同時掉到水裡會先救誰？他表示難以選擇，但笑回：「當然先救憲哥，現在跟憲哥合作嘛。」

陳漢典談起吳宗憲（右）表示在他旁邊，最害怕的事情就是都不講話，於是他學會見縫插針做效果的技巧。（翻攝自臉書）

陳漢典談起小S和蔡康永，表示兩人就像是一個保護傘，讓他能舒服地在他們的保護下成長，雖然在節目中被塑造成受氣包的形象，但他認為「但這也是一個新人最能夠被引起注意最快的方式。」而他則認為吳宗憲像個高速行駛的火箭，唯一的方法就是和他一起往前，「憲哥個人風格太強，但他是一個可以讓你亂插的人」認為在吳宗憲旁邊最害怕的事是「我站他旁邊都不講話」。