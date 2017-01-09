艾瑪史東奪金球影后 舊愛為她起立鼓掌超感人！
2017/01/09 15:00
艾瑪史東憑藉今天憑藉《樂來樂愛你》威登金球獎影后，而她的前男友安德魯加菲爾德（箭頭處）當時暖心在台下為她起立鼓掌。（合成圖，翻攝自法新社、推特）
〔記者陳昱均／綜合報導〕在今天的金球獎上，入圍7項並真的橫掃7個大獎的影片《樂來越愛你》，除了成為本屆最大贏家外，也以大滿貫之姿打破金球最高得獎紀錄，聲勢相當威猛！男女主角萊恩葛斯林與艾瑪史東也分別成為新科金球影帝后，艾瑪在獲悉得獎當下，含淚沿路接受眾人祝福及擁抱走上台，而其中最引人矚目的，就是她那名也有出席這場盛會的「蜘蛛人」前男友安德魯加菲爾德的反應，引發網友熱議。
萊恩葛斯林（左）與艾瑪史東（右）都憑《樂來樂愛你》登新科金球影帝后。（法新社）
從艾瑪起身準備走上台時的現場畫面看來，當時其他台下嘉賓都是坐在自己的位置上替她鼓掌，然而其中有個身影就看起來十分顯眼，因為他整個人鶴立雞群地在人群中為艾瑪起立鼓掌，而這個人並不是別人，就是她已經分手但仍維持友好關係的舊愛安德魯加菲爾德，他十分真誠地以這種方式來肯定前女友的付出與應得的榮耀，讓網友看了大呼感動，紛紛表示：「我又開始相信愛情了」、「這2人不復合根本沒天理！」
安德魯加菲爾德（左）今天也參加了金球獎，甚至還與好友萊恩雷諾斯在典禮上激吻。（合成圖，翻攝自路透社、推特）當艾瑪史東被宣布成為影后上台領獎時，可以看到前男友安德魯加菲爾德獨自起立為她鼓掌，十分感人。（翻攝自推特）
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