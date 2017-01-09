張兆志選擇性公開私訊遭打臉 發文感謝學生寬容

張兆志常常在臉書為網友的愛情解惑。（翻攝自張兆志臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「George」張兆志近年來受封兩性達人，常常以一針見血的直白口吻在臉書為網友解惑感情煩惱。日前張兆志在臉書公開和採訪學生的對話，並暗指對方沒禮貌，讓對方覺得被惡意曲解，在《Dcard》發文打臉張兆志表示在接受指責後立刻就道歉了，沒想到張兆志「選擇性」公布對學生不利的對話截圖。

張兆志日前在臉書呼籲，就算科技很方便也不可以忽略禮貌的重要性。（翻攝自張兆志臉書）

張兆志日前在臉書上發文，認為學生採訪他時用字遣詞過於輕挑，讓他覺得不受尊重，打槍對方：「可以使用比較正式邀請的詞彙？」隔天學生得知此事後發文怒指張兆志沒風度，認為第一時間已修正詞彙重發訊息給他，並向他道歉「是我的疏忽，不好意思」以為事情告一段落卻被公開對話截圖，且只選擇對學生不利的內容讓當事人怒嗆：「對當事人公平嗎？」

學生表示自己有錯在先，但道歉後卻遭選擇性公開對話，怒指張兆志對當事人實分不公平。（翻攝自《Dcard》）

張兆志昨晚針對此事再發文，並附上兩人所有的對話內容「首先，謝謝各位朋友的指教。再來，謝謝張同學的寬容大量，這是一次很難得的經驗，將來我的發文將更謹慎小心。」最後表示希望彼此都要一個新的機會和好的開始。