歌壇純情男拍微電影 享受「XX」快感

歌手正皓玄「唱而優則演」，將跨足大銀幕拍攝微電影《單行道》。（正皓玄提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕熱血歌手正皓玄化身賽車手朝戲劇圈發展，本身曾是職業籃球員的他，第一部戲劇作品也與運動有關，正是台灣重新起步的賽車運動微電影《單行道》。

在微電影《單行道》中，正皓玄飾演只追求速度的飆仔，最後褪變為正規賽車手，私底下熱愛運動的正皓玄表示：「拍攝這部電影，希望能為台灣賽車運動盡一份心力。」導演陳柏嘉則笑說，自己是從湯姆克魯斯 （Tom Cruise）1990年的電影《霹靂男兒》（Days of Thunder），才開始喜歡賽車題材。

正皓玄為歌壇新生代歌手。（記者王文麟攝）

據悉，台灣自1993年開始的國際拉力賽車運動，因1995年贊助賽事的外資退出市場，導致無賽可比，因而掀起北投大度路飆車潮；近幾年，台灣雖無國際賽事，但選手們仍努力在國外奮戰，正皓玄希冀透過這部《單行道》，能讓大家重視適合台灣發展的賽車運動。而外型憨厚的正皓玄，被網友封為歌壇純情男，《單行道》將成為他在2017年伊始代表作，也讓他得以片中享受「極速」快感。

外型憨厚的正皓玄被網友封為歌壇的純情男。（資料照,記者胡如虹攝）